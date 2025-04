Primetime-Check

«Tatort» oder doch das «Zimmer im Grünen»? «Wer stiehlt mir die Show?» oder doch ein Spielfilm? Wer gewinnt den letzten Sonntag im März?

Mit deutlichem Vorsprung holt sich das Erste in allen Kategorien die Primetime-Siege am gestrigen Sonntagabend. Um 20:15 Uhr setzt dermit 8,35 Millionen Zuschauern einen Bestwert, der Marktanteil von 30,1 Prozent ist schlichtweg grandios. Mit 1,47 Millionen Jüngeren läuft es ebenfalls grandios, es kommen exzellente 23,7 Prozent am Markt zusammen. Um 21:45 Uhr übernimmtvor noch 3,11 Millionen Zuschauern und 0,45 Millionen Jüngeren. Die Marktanteile lagen bei 14,4 und 9,5 Prozent.In Sachen Gesamtreichweite liegt das Zweite auf Platz zwei,sichert dem Mainz-Sender schöne 4,42 Millionen Zuschauer und überzeugende 15,9 Prozent Marktanteil. Die ZDF-Primetime ist mit 0,37 Millionen jüngeren Zuschauern deutlich weniger gefragt. Der Marktanteil von 6,0 Prozent ist dennoch nicht schlecht. Bleibt man bei der Gesamtreichweite, ist ProSieben der nächste Sender in der Tabelle -sichert sich ab 20:15 Uhr 1,30 Millionen Zuschauer, der Marktanteil liegt bei 5,6 Prozent. In der Zielgruppe können 0,89 Millionen auf 17,3 Prozent des entsprechenden Marktes definiert werden. Ab 23:25 Uhr übernimmtvor noch 0,26 Millionen Zuschauern und 2,8 Prozent Marktanteil, im Bereich der 14- bis 49-Jährigen baut man auf 0,19 Millionen und damit 9,1 Prozent.Die verbleibenden privaten Anbieter kämpfen in etwas niedrigeren Regionen um den Sieg.hat mit 1,26 Millionen Zuschauern die besten Karten, der Marktanteil ist mit 5,1 Prozent nur knapp hinter den Einspielergebnissen von ProSieben. In der Zielgruppe können 0,56 Millionen Umworbene angesprochen werden, das entspricht 10,3 Prozent am Markt. Mit etwas Rückstand zeigt sich Sat.1 mit, 1,06 Millionen Zuschauer schrauben hier die Quote auf 4,1 Prozent. In der Zielgruppe ist man ebenfalls hinter den Kollegen, 0,38 Millionen sind dennoch für schöne 6,7 Prozent verantwortlich.Kabel Eins schicktan den Start, das lief mit 0,71 Millionen Zuschauern recht ordentlich, wenn auch 2,7 Prozent keinesfalls ein schöner Wert am Markt ist. Die Zielgruppe kommt hier auf 3,9 Prozent mit 0,23 Millionen Umworbenen. Bei RTLZWEI läuft es noch schlechter.kommt mit 0,44 Millionen Zuschauern ab drei Jahren auf nur 1,7 Prozent am Gesamtmarkt. Die Zielgruppe enttäuscht mit 0,12 Millionen Werberelevanten auf 2,1 Prozent des entsprechenden Marktes.Bei VOX läuft- hierzu sind zum aktuellen Stand keine TV-Zahlen bekannt.