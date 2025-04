Wieder im Aufwind? «Willkommen bei den Reimanns» ist noch nicht tot

Quotennews

Mit der dritten Folge der neuen Staffel von «Willkommen bei den Reimanns» kann Kabel Eins endlich annehmbare Zahlen präsentieren.

Gibt es doch noch eine Chance für die aktuell laufende TV-Runde von? Mit wackligen 0,58 Millionen Zuschauern gestartet, war schon Woche zweite mit 0,63 Millionen Zuschauern ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch blieb der Marktanteil bei schwachen 2,2 Prozent hängen, bis gestern. Woche drei mit Konny und Manu brachte dem Sender ein erneut verbesserte Reichweite ein. Mit 0,71 Millionen Zuschauern ab drei Jahren war eine Quote von 2,7 Prozent drin. Doch gibt es bei diesem positiven Signal auch eine bedenkliche Entwicklung.Während in Woche Zwei die Zielgruppe aus 0,26 Millionen Umworbene springen sollte und man mit 3,6 Prozent beinah Erfolg vermelden konnte, bereitet Woche drei zumindest aus Sicht der Reichweite Kopfzerbrechen. Es ging zurück auf 0,23 Millionen Werberelevante. Das wird jedoch kein großes Problem für den Sender sein, denn die Quote sollte trotz geringere Reichweite auf 3,9 Prozent steigen.In beiden Kategorien sammelt «Willkommen bei den Reimanns» damit Tages-Bestwerte im internen Vergleich ein. Mit 0,54 Millionen Zuschauern und 0,18 Millionen definierten Werberelevanten warmit der Ausgabe ab 17:15 Uhr auf Platz zwei der internen Tabellen zu finden. Die Marktanteile lagen bei der Wiederholung bei 3,9 und 7,2 Prozent.