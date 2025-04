Primetime-Check

Wie viele Menschen schalteten für den neuesten «Nachtschicht»-Krimi mit Armin Rohde im ZDF ein? Dominierte «Wer wird Millionär?» wieder im Alleingang das Privatfernsehen?

Die Jubiläumsdokumentationmit Susanne Daubner erreichte um 20:15 Uhr 4,69 Millionen Zuschauer. Der 60-minütige Film markierte damit Marktanteile von 18,1 Prozent im Gesamtmarkt sowie 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss gingvor 2,40 Millionen Zuschauern auf Sendung. Louis Klamroth erreichte mit der Talkshow Marktanteile von 10,6 respektive 5,8 Prozent. Dieinformierten ab 22:30 Uhr 1,98 Millionen Zuschauer, die für 12,4 Prozent standen. Beim jungen Publikum waren 9,3 Prozent drin.Der ZDF-Krimibescherte dem Mainzer Sender eine Reichweite von 5,41 Millionen Sehern, die einen Marktanteil von 21,1 Prozent ausmachten.und der Thrillerkamen zwischen 21:45 und 23:40 Uhr auf 3,70 und 21,7 Millionen Zuschauer sowie 16,7 und 14,1 Prozent. In der jüngeren Zuschauergruppe fuhr das ZDF den Abend über Marktanteile von 5,9, 7,7 und 7,2 Prozent ein.Bei den privaten Anbietern gab es einmal mehr kein Vorbeikommen an, das 2,99 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Das RTL-Quiz erfreute 13,4 Prozent des Gesamtmarkes sowie 16,1 Prozent in der Zielgruppe. Der-Einschub um 22:15 Uhr war für 2,73 Millionen Zuschauer interessant und sorgte für 14,2 respektive 16,8 Prozent Marktanteil. Bei VOX warvor 0,77 Millionen Zuschauer im Programm. Die sechste Folge markierte 7,4 Prozent in der Zielgruppe. Zwei neue-Folgen wollten 0,49 und 0,55 Millionen Zuschauer nicht verpassen. RTLZWEI verbuchte 5,7 und 5,4 Prozent bei den Umworbenen.In Sat.1 warfür 0,92 Millionen interessant. Die zugehörigeverfolgten zwischen 22:40 und 23:45 Uhr noch 0,43 Millionen. Die Reality-Shows sorgten für 6,9 und 4,2 Prozent bei den unter 50-Jährigen. Der Spielfilmspülte 0,87 Millionen Menschen zu ProSieben, während Kabel Eins mit0,64 Millionen Seher erreichte. Die ProSieben-Actionkomödie fuhr 8,7 Prozent Marktanteil ein, während die Marvel-Verfilmung mit Robert Downey jr. 6,1 Prozent in der Zielgruppe besorgte.