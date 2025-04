Quotencheck

von Mario Thunert 07. April 2025, 12:00 Uhr

Gelang der Wechsel von RTL zu VOX, oder stürzte Hartwichs Turm ein?

Mit Beginn der neuen Staffel wechselte die Spielshowvon RTL zu VOX . Eine durchaus ungewöhnliche Maßnahme, erst recht für ein Format, das sich über etliche Jahre erfolgreich etablieren konnte. Für Konstanz sorgt die Position der Moderation, die auch weiterhin von Daniel Hartwich besetzt wird, der wiederum zum ersten Mal VOX-Gesicht wurde.Schaut man sich die Zahlen vom Dienstag, den 11. Februar 2025 um 20.15 Uhr, an, dann kann man getrost von einem gelungenen Umzug sprechen. 0,50 Millionen Zuschaltende sorgten für einen klar zweistelligen Anteil von 11,4 Prozent, der meilenweit über den Senderverhältnissen von VOX liegt. Nicht wirklich feierlich war die Performance hingegen bei den Älteren, welche nur zu mauen 4,3 Prozent (1,03 Millionen) dabei waren. In Anbetracht der Thematik der Sendung kann das aber auch verständlich erscheinen.Eine Woche später stand der Lackmustest an, ob die Anfangsneugier in die nächsten Wochen mitgenommen werden konnte. Zwar lieferte er keine besorgniserregenden Ergebnisse, doch klar machte er trotzdem, dass das üppige Startniveau nicht zu halten sein wird. Folglich offenbarten sich in beiden Altersklassen verschlechterte Werte. Die Resonanzen betrugen noch immer schöne 9,4 Prozent (0,43 Millionen) in der Zielgruppe sowie grottige 3,7 Prozent bei den Älteren, wo die Sendung zudem unter die Millionen-Marke fiel (0,89 Millionen).Trotz einer nahezu konstanten Zielgruppen-Sehbeteiligung von 0,44 Millionen sackte der Quotenwert 7 Tage später weiter ab. Zwar waren die 8,4 Prozent für die kleine RTL-Schwester immer noch ordentlich, doch für eine große Studioshow dürfte es gerne schon etwas imposanter sein. Immerhin ließen Hartwich und Co. die nächsten zwei Sendetermine vom Marktanteil der 14-49-Jährigen nicht noch weiter nach und steigerten sich jeweils exakt auf solide 9,0 Prozent.Aus Sicht der Programmplaner und Produzenten konnte dieser moderate Schwung aber leider nicht für das Finale nutzbar gemacht werden. Vielmehr schlug das Ruder wieder in die falsche Richtung aus und trieb zu einem Negativrekord. Nur noch durchwachsene 7,6 Prozent im Anblick von 0,37 Millionen Jüngeren Zuschauenden wurden erhoben.Ein Fazit zur Quoten-Entwicklung könnte lauten, dass der Turm der neuen VOX-Sendung auf wackeligeren Beinen steht, als erhofft. Nach einem starken Auftakt ergab sich ein unübersehbarer Rückgang auf ein solides Plateau, dessen Fundament nach hinten raus doch nochmal bedrohlich bröckelte. Der Mittelwert vonbeläuft sich dennoch auf schöne 9,1 Prozent und dürfte einer weiteren Staffel keine Steine in den Weg legen – vielleicht dann mit 2 Folgen weniger, um die Ermüdungserscheinungen im Zaum zu halten.