AMC setzt auf «Great American Storys»

US-Fernsehen

Als erste Serie wird John Steinbecks «The Grapes of Wrath» umgesetzt.

AMC Networks gab bekannt, dass es eine neue Fernsehserie entwickelt, die von AMC Studios produziert wird und auf ikonischen amerikanischen Geschichten basiert, beginnend mit John Steinbecks zeitlosem Roman „Früchte des Zorns“. Jede Staffel der Anthologie-Serie wird einem anderen gefeierten Werk, einem historischen Moment oder einer individuellen Erzählung gewidmet sein, die den amerikanischen Geist feiert und hervorhebt.Rolin Jones («Interview with a Vampire») wirdfür AMC und AMC+ als erste Staffel dieser neuen Serie adaptieren und dann das Franchise leiten, wobei er mit renommierten kreativen Talenten zusammenarbeitet, die mit den einzelnen Staffeln verbunden sind. Bei der Einführung und Verwaltung des Franchise wird auch der legendäre Fernseh- und Filmproduzent Mark Johnson helfen, der das Anne Rice Immortal Universe beaufsichtigt und zu dessen langer Liste von Film- und Fernsehproduktionen «Breaking Bad» und andere Projekte gehören.„Mehr als ein Jahr lang haben wir nach der perfekten Geschichte für unser nächstes großes TV-Franchise gesucht und sie in «Grapes of Wrath» gefunden, das heute genauso aktuell und relevant ist wie bei seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1939“, so Dan McDermott, Präsident für Unterhaltung und AMC Studios bei AMC Networks. „Unser Land ist auf so vielen unvergesslichen historischen und dramatischen Momenten, Geschichten über Tapferkeit und Mut, klassischen Romanen, Kurzgeschichten und bekannten und nie zuvor erzählten Chroniken aufgebaut. Als Netzwerk, das als American Movie Classics begann, ist dies das Franchise, das wir auf die Leinwand bringen wollen.“„Wir betrachten Great American Stories wie eine dieser entschlossenen Autofabriken in Michigan – man holt visionäre Schöpfer ins Haus, gibt ihnen ein Fließband einzigartiger Talente, um das Ding zu bauen, übergibt ihnen die Schlüssel und geht ihnen aus dem Weg“, sagte Jones. “Das ist Dan McDermott's großer, kühner, torpedoförmiger Schlag bei AMC. Er hat mich angeheuert, um jedes Jahr ein Schmuckstück aus der Fabrikhalle zu rollen. Ich hoffe, dass ich für den Rest meiner Karriere nie wieder einen anderen Job haben werde.“„Ich habe noch nie so viel Druck verspürt wie bei der Annahme dieser Herausforderung, einige legendäre amerikanische Geschichten auf den Fernsehbildschirm zu bringen“, sagte Johnson. “Ich bin AMC für diese Einladung sehr dankbar und Rolin für sein Vertrauen in mich zu großem Dank verpflichtet. Was für eine furchteinflößende Gelegenheit!“