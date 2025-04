«Ein sehr gutes Quiz» mit verringerten Quoten aus Österreich

Quotennews

Gelang im Vergleich zur letzten Ausgabe eine Steigerung oder ging es weiter bergab?

In der zweiten 'regulären' Ausgabe vonstellte das Team von Florida eine Live-Sendung on Location vom Ostseebad Koserow auf die Beine. Damit musste man im Vergleich zur ersten Ausgabe vom Autohof nachlassen auf zumindest noch solide 12,5 Prozent (0,55 Millionen) .Diese Woche sollte die Quiz-Kulisse an einem neuen Standort aufgebaut werden - das Skigebiet Saalbach-Hinterglemm (Österreich) war das Ziel.Konnte diese Örtlichkeit die Quoten vielleicht wieder anheben? Nun, dieses Mal waren es nochmals leicht gesunkene 0,50 Millionen, die sehen wollten, wie sich das mehrwöchige Experiment weiter schlägt. Sie bescherten dem zuständigen Florida-Team einen Anteil von erneut gesunkenen, aber weiterhin soliden 11,9 Prozent, die keine Jubelstimmung erzeugen werden, aber gerade auch in Anbetracht der Ausnahme-Konkurrenz in Gestalt der ARD-Geburtstagsshow in Ordnung gehen. Man sicherte damit Rang 2. Insgesamt waren 0,70 Millionen Einschaltende zugegen, die schwache 3,2 Prozent mitbrachten.Schwestersender Sat.1 hatte an diesem Samstag-Morgen nicht ganz so große Probleme, wie letzte Woche. Dort wurde wieder dasauf Sendung gelassen. Das Einschaltverhalten der Umworbenen belief sich auf immerhin etwas verbesserte und letztlich mäßige 7,3 Prozent bei 0,07 Millionen Werberelevanten. Letzte Woche waren es gar nur 5,9 Prozent Marktanteil. Dennoch lief es letzten Monat schon deutlich besser. Uninteressant auch nicht die Performance bei der Gesamtzuschauerschaft, welche gleichfalls mäßige 6,9 Prozent am Markt für die Sendung herausholte - 0,32 Millionen insgesamt waren dabei.