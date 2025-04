Eishockey-WM 2025: ProSieben streicht 10 Übertragungen

TV-News

Während auch ProSieben Maxx zahlreiche Partien überträgt, sind alle Spiele mit deutscher Beteiligung im ProSieben-Hauptprogramm zu sehen. ProSieben überträgt auch die beiden Halbfinals und das Finale.

Das Eishockey-WM-Programm im Überblick:

Im vergangenen Jahr hatte sich ProSieben die Übertragungsrechte der Eishockey-Weltmeisterschaft bis einschließlich des Heim-Turniers 2027 gesichert. Im vergangenen Jahr konnte der Unterföhringer Privatsender zwar erste Erfolge feiern, fanden die Spiele jedoch in der Primetime statt, fielen die Quoten eher niedrig aus. Deswegen übertragen ProSieben und ProSieben Maxx in diesem Jahr insgesamt nur noch 20 Partien live, im vergangenen Jahr waren es noch 30 Spiele.Bei ProSieben sind alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Programm, die am 10. Mai um 16:20 Uhr gegen Ungarn ins Turnier im dänischen Herning einsteigt. Die-Übertragungen gestalten wie im Vorjahr Basti Schwele und Rick Goldmann als Kommentatoren, Moderator Matthias Killing und Reporter Christoph "Icke" Dommisch. Neben den Vorrunden-Partien wird ProSieben auch ein Viertelfinale (je nach Abschneiden mit deutscher Beteiligung) sowie beide Halbfinals und das Finale am 25. Mai aus der schwedischen Hauptstadt Stockholm übertragen. Sieben weitere Vorrundenspiele der Gruppe B sowie ein Viertelfinale gibt es auf ProSieben Maxx zu sehen.„«ran» begleitet die deutsche Nationalmannschaft im Mai wieder mit seinem besten Eishockey-Team zur WM nach Dänemark und Schweden, um live aus dem Stadion die Stimmung und alle Emotionen zu übertragen. Bereits im letzten Jahr konnten wir die Reichweite und Aufmerksamkeit für Eishockey in Deutschland deutlich steigern. 2025 bieten wir auf ProSieben Joyn und ran.de erneut ein erstklassiges Paket an - mit insgesamt 20 Livespielen, Liveinterviews auf der Eisfläche, allen Zusammenfassungen und weiteren News von den Spielstätten. Schnell, begeisternd, actionreich, spannend“, verspricht «ran»-Sportchef Gernot Bauer.• Deutschland vs. Ungarn, Samstag, 10. Mai, 16:20 Uhr• Deutschland vs. Kasachstan, Sonntag, 11. Mai, 16:20 Uhr• Deutschland vs. Norwegen, Dienstag, 13. Mai, 16:20 Uhr• Schweiz vs. Deutschland, Donnerstag, 15. Mai, 16:20 Uhr• USA vs. Deutschland, Samstag, 17. Mai, 12:20 Uhr• Deutschland vs. Tschechien, Montag, 19. Mai, 16:20 Uhr• Deutschland vs. Dänemark, Dienstag, 20. Mai, 20:20 Uhr• Viertelfinale, Donnerstag, 22. Mai, 16:20 Uhr• Halbfinale 1+2, Samstag, 24. Mai, ab 14:20 Uhr• Spiel um Platz 3, Sonntag, 25. Mai, 15:20 Uhr• Finale, Sonntag, 25. Mai, 20:20 Uhr• Schweiz vs. Tschechien, Freitag, 9. Mai, 16:20 Uhr• Dänemark vs. Schweiz, Samstag, 10. Mai, 20:20 Uhr• USA vs. Schweiz, Montag, 12. Mai, 16:20 Uhr• USA vs. Norwegen, Mittwoch, 14. Mai, 16:20 Uhr• Schweiz vs. Norwegen, Freitag, 16. Mai, 20:20 Uhr• USA vs. Kasachstan, Sonntag, 18. Mai, 16:20 Uhr• Tschechien vs. USA, Dienstag, 20. Mai, 16:20 Uhr• Viertelfinale, Donnerstag, 22. Mai, 20:20 Uhr