sixx will «In 50 Tagen zum Wohnhaus»

Die Renovierungssendung aus den Vereinigten Staaten von Amerika startet an Ostern.

Am Karsamstag, den 19. April 2025, startet um 11.40 Uhr die Renovierungsshowbeim Frauensender sixx . Die Doku-Soap erschien unter dem Namen «50/50 Flip» in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Sendung entstand zunächst für den Factual-Sender A&E , ehe das Format zu Hulu wanderte.Das Paar Krystal und Dedric Polite revolutioniert mit ihrer 50/50 Flip-Strategie das Immobiliengeschäft in Burlington, North Carolina. Die Idee: Binnen 50 Tagen und mit einem Budget von 50.000 Dollar renovieren sie heruntergekommene Häuser. Anschließend verkauft das Ehepaar die umgebauten Anwesen mit Profit.Krystal und Dedric haben ihr nächstes «50/50-Flip»-Objekt gefunden – ein Haus in Mebane, einem Vorort von Burlington, North Carolina, wo Krystals Mutter aufgewachsen ist. Der Markt ist heiß und dies könnte eine perfekte Gelegenheit für gewiefte Immobilieninvestoren sein. Ihr Ziel ist es, das Objekt innerhalb von 35 Tagen mit einem Budget von 40.000 US-Dollar zu verkaufen. Doch als die Bauarbeiten beginnen, entdecken sie, warum das Haus „wie besehen“ verkauft wurde, und stoßen auf ein Problem nach dem anderen. Können sie einen Weg finden, das Projekt im Rahmen des Budgets und des Zeitplans zu halten, oder wird dieser Verkauf die Bank sprengen?