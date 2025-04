Neue «Pop Giganten»-Ausgabe befasst sich mit Matthias Reim

TV-News

Der Schlagerstar geht im Sommer 2025 wieder auf Tour.

Am Samstag, den 26. April, um 20:15 Uhr widmet RTLZWEI dem Schlagerstar Matthias Reim eine Ausgabe der Reihe. Die Dokumentation beleuchtet die Karriere des Musikers, der seit 35 Jahren mit Hits wie „Verdammt, ich lieb' dich“ große Erfolge feiert. Neben seinen musikalischen Meilensteinen werden auch persönliche Herausforderungen wie sein finanzieller Absturz und sein Comeback thematisiert.Die Produktion der Maxi Media GmbH verspricht Einblicke in Reims beruflichen und privaten Werdegang. Wegbegleiter wie Bernhard Brink, Kim Fisher sowie seine Ehefrau Christin Stark kommen zu Wort und schildern ihre Perspektiven. Außerdem standen Sony-SVP Markus Hartmann, Sarah Bora, Sängerin und Ehefrau von Eko Fresh, sowie Matthias' Musiker und Bandkollegen für Interviews vor der Kamera.Auch sein langjähriger Freund und Fahrer Willi erzählt über seine Erlebnisse mit dem Star. Gemeinsam reisen sie in die Vergangenheit und teilen eindrucksvolle Erlebnisse sowie bedeutende Meilensteine aus dem Leben der Schlager-Legende Matthias Reim. Nach der Ausstrahlung wird die Dokumentation kostenlos auf RTL+ verfügbar sein.