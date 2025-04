Quotencheck

Inklusive der Weltmeisterschaft wurde in dieser Saison sechs Mal das Rennen bestritten.

In der Saison 2024/2025 gewannen die Franzosen und Französinnen die Biathlon-Staffeln. Los ging die diesjährige Saison, in der es erstmals seit 2004 keine Wettkämpfe im schwedischen Östersund gab, im finnischen Kontiolahti. Der dortige Wettbewerb erstreckte sich vom 27. November bis zum 8. Dezember 2024. Die Herren-Staffel über vier Mal 7,5 Kilometer startete am Sonntag, den 1. Dezember um 13.45 Uhr. Die 85-minütige Veranstaltung erreichte 3,19 Millionen Fernsehzuschauer und generierte starke 26,6 Prozent. Bei den jungen Menschen war die Sendung mit 0,46 Millionen gefragt, der Marktanteil lag bei starken 19,8 Prozent.14 Tage später befand man sich im österreichischen Hochfilzen. Im Langlauf- und Biathlonzentrum startete der zweite Staffelwettbewerb, der um 14.15 Uhr begann. Dieser dauerte nun 90 Minuten und versammelte 3,99 Millionen Menschen vor den Fernsehschirmen, was zu einem Marktanteil von 27,6 Prozent führte. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,55 Millionen gemessen, sodass fantastische 18,3 Prozent Marktanteil eingefahren wurden.Es folgten die Wettbewerbe im französischen Annecy-Le Grand-Bornand und deutschen Oberhof, doch erst im in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding wurde die nächste Staffel gelaufen. Am Freitag, den 17. Januar 2025 ließen sich 3,43 Millionen Zuschauer den Wettbewerb nicht entgehen, der 32,2 Prozent Marktanteil einsammelte. Trotz der Werktag-Übertragung saßen 0,41 Millionen Zuschauer vor den Fernschirmen und verzeichneten 24,1 Prozent Marktanteil.Eine Woche später war das ZDF mit der Übertragung dran. Die Sendung aus dem italienischen Antholz verbuchte am Samstag um 14.55 Uhr zeitgleich mit der Bundesliga im Gegenprogramm dennoch starke 3,76 Millionen Zuschauer und führte zu einem Marktanteil von 30,1 Prozent. Auch beim jungen Publikum fuhr man keinen Tiefpunkt ein, sondern hielt die Werte von 0,43 Millionen. Einen Knick gab es allerdings beim Marktanteil von 17,5 Prozent, weil allgemein mehr junge Menschen vor den Geräten saßen.Ein ähnliches Bild ergab sich zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft, die gegen den 23. Spieltag der Bundesliga lief. Das Erste verbuchte mit der 15-Uhr-Übertragung 3,94 Millionen Fernsehzuschauer, diese Sendung führte zu 31,2 Prozent. 0,42 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren lieferten 18,8 Prozent. Am Sonntag, den 9. März, sahen ab 13.50 Uhr die letzte Staffel, die allerdings nur noch 2,93 Millionen Menschen erreichte. Der Marktanteil belief sich auf 28,6 Prozent. Bei den jungen Menschen holte Das Erste nur 0,29 Millionen sowie 16,9 Prozent.Im Durchschnitt kam die neue Saison auf 3,54 Millionen Zuschauer, die Staffel erreichte 29,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen verbuchten Das Erste und das ZDF fantastische 0,43 Millionen und erreichten 19,3 Prozent. Die diesjährige Staffel unterlag der Vorjahresausgabe mit 3,64 Millionen und 27,1 Prozent, bei den jungen Menschen sahen damals 0,47 Millionen zu, der Marktanteil lag aber nur bei 18,4 Prozent. Der Knick bei den Marktanteilen lässt sich einfach erklären: Eine Staffel wurde im amerikanischen Soldier Hollow gefahren, weshalb die deutschen Übertragungen in der Primetime liefen.