Ist sauer: Keine süßen Quoten für Enie

Quotennews

Der Crush ihrer Sendung «Das große Promibacken» scheint in diesem Jahr etwas verflogen zu sein.

Während bei RTL Stefan Raab mitin letzter Zeit etwas zum Sorgenkind mutierte, war und ist es in Sat.1 Enie van de Meiklokjes mit, welche dieses Schicksal in Relation zum Senderschnitt teilen musste. Konnte sie in vergangenen Staffeln noch an der Zweistelligkeit kratzen, ging es diese Staffel ein gehöriges Stück runter. Durchwachsene Resultate um 6 Prozent etwas überraschend nur zustande.Und gestern nun, da setzte sich diese Tendenz am entsprechenden Markt weiter fort, wenngleich zumindest eine Steigerung auf verhaltenem Level drin war: Der Anteil kroch immerhin auf mittelmäßige 7,7 Prozent bei 0,37 Millionen aus der Zielgruppe – ein annehmbarer, aber immer noch recht trister Wert für die Verhältnisse des Formats, der weit hinter Fußball und Raab lag. Insgesamt holten die Bäcker und Bäckerinnen 1,57 Millionen zu ebenfalls mäßigen 6,9 Prozent vor die Schirme.Danach konntenoch viel weniger ausrichten. Wie auch in den Wochen zuvor dümpelte das Back-Lead-Out in völlig ungenügenden Sphären herum. Konkret bewegten sich die Reichweiten im Rahmen von 0,06 und 0,48 Millionen. Verbunden waren damit Quotenprozente von unterirdischen 2,7 und 4,0 Prozent, die vor allem in der Zielgruppe strenggenommen zur Einstellung führen müssten.