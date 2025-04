Fast zwei Millionen Zuschauer für «Markus Lanz»

Quotennews

Auch «37°» über alkoholkranke Familien erwies sich als kleiner Blockbuster.

Am Dienstag stand um 20.15 Uhr eine neue Ausgabe vonauf dem Programm. Dieses Mal hieß die Ausgabe „Die Tricks von Ferrero, Backwerk & Co.“ und die entlarvten Produkte waren beispielsweise Überraschungseier mit billigem Spielzeug oder Separatorenfleisch in der Geflügelrolle von Backwerk. Auch in Sahnetorten aus dem Kühlregel sind spezielle Zutaten enthalten.Die Fernsehshow erreichte dennoch 2,80 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu einem Marktanteil von mauen 11,4 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,54 Millionen ermittelt, 10,9 Prozent Marktanteil waren sicher. Nach dem 90-Minuten-Film kam das, welches 3,37 Millionen Zuschauer informierte und auf 14,3 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,52 Millionen erreicht, der Marktanteil lag bei 10,1 Prozent.Die «37°»-Dokumentationkam von Laetitia von Baeyer-Nickol und diese teilte den Zuschauern mit: Jedes fünfte bis sechste Kind wächst mit einem alkoholkranken Elternteil auf. Die Dokumentationen, die drei erwachsene Kinder aus suchtkranken Familien begleitete, sahen 1,93 Millionen Zuschauer und führte zu 9,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,33 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf 7,3 Prozent. Beiwaren Alexander Schweitzer (SPD), Philipp Amthor (CDU), „The Pioneer“-Redakteurin Karina Mößbauer und Politologin Cathryn Clüver Ashbrook zu Gast, die Talkshow aus Berlin schnappte sich ab 22.45 Uhr noch 1,94 Millionen und starke 15,4 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,26 Millionen und 10,0 Prozent Marktanteil erreicht.