3 Quotengeheimnisse

Mit alten «Der Trödeltrupp»-Folgen überzeugt RTLZWEI, sixx kann mit der Nachtwiederholung von «Bull» punkten und die jungen Leute schauen «LKW-Bergung extrem».

Der Fernsehsender RTLZWEI bespielt am Vormittag zahlreiche Stunden mit der alten Sendung, die zum Teil richtig hohe Werte einfuhr. Am Montag sahen beispielsweise 0,33 Millionen Menschen die zweistündige Sendung, die von 11.00 bis 13.00 Uhr andauerte. Das führte zu einem Marktanteil von starken 6,2 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,12 Millionen eingefahren, das bedeutete 14,9 Prozent. Auch die 10-Uhr-Sende lief mit 0,09 Millionen Werberelevanten stark, erst die Primetime überzeugte mit besseren Werten.Die Einschaltquoten von «The Mentalist» und dieser Michael-Weatherly-Serie liegen inzwischen am Boden. Anscheinend reichen die 125 produzierten Episoden nicht, damit die Zuschauer einschalten. Am Montag holten die Wiederholungen bessere Werte in der Zielgruppe als in der Primetime. In der Primetime ab 22:00 Uhr waren 0,02 sowie 0,03 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei, in der Nacht ab 1:30 Uhr wurden 0,05 und 0,06 Millionen eingefahren. Das führte zu starken 7,8 und 13,3 Prozent.Am Sonntag sendete ProSieben Maxx zwischen 11.25 und 17.05 Uhr wieder zahlreiche Episoden dieser Factual-Show. Vor allem die 13.05-Uhr-Ausgabe lief sehr stark. Die Produktion erreichte 0,16 Millionen Zuschauer und einen tollen Marktanteil von 1,6 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden sogar 0,07 Millionen Zuschauer eingefahren, der Marktanteil bewegte sich bei starken 4,4 Prozent. Besonders bitter für den Spartensender ist, dass die vier Viertel der NBA-Übertragung zwischen Los Angeles Clippers und der Cleveland Cavaliers maximal 0,03 Millionen Zuschauer bei den Umworbenen holten. Der Marktanteil belief sich um 23.20 Uhr auf 1,3 Prozent.