3 Quotengeheimnisse

Das ZDF sendete einen Gottesdienst aus Lauda-Königshofen, ehe im Anschluss das Europakonzert kam. Junge Fernsehzuschauer suchten die Mainzer vergeblich.

Das ZDF hat seit einigen Jahren eine spannende Reportage-Reihe für junge Menschen im Angebot. Am Sonntag um 09.03 Uhr ging sie der Frage nach: „Hält meine Beziehung das aus? Nicht ohne meine Geschwister“. Janika hat zwei Schwestern mit Behinderung. Als Geschwisterkind lebt sie in einer Geschwisterkonstellation, die auch Auswirkungen auf ihre Beziehung mit ihrem Ehemann Benedikt hat. Die sehenswerte Doku hatte nur 0,33 Millionen Zuschauer und erreichte 6,5 Prozent. Unter den 14- bis 49-Jährigen waren 0,04 Millionen, das bedeutete 3,3 Prozent.Das ZDF sendete einen Gottesdienst aus St. Jakobus in Lauda-Königshofen zum Thema „Pilgern – Mit der Sehnsucht unterwegs“. Die Bibeltexte des Sonntags thematisierten das Ankommen und Heimkommen. Mit dem Inhalt waren nur 0,53 Millionen Zuschauer zufrieden, auch wenn sich der Marktanteil auf neun Prozent verbesserte. Die jüngeren Menschen schalteten aus, die Reichweite stürzte auf 0,02 Millionen und 1,9 Prozent.Die Sendung mit den Berliner Philharmonikern und Riccardo Muti ab 10.15 Uhr war kein Erfolg. So löblich solche Kulturveranstaltung sind, das ZDF erreichte damit nur 0,27 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von nur noch 4,4 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,01 Millionen gemeldet, das bedeutete 0,9 Prozent.