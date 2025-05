«Nord Nord Mord» mit Quotenrekord

Quotennews

Trotz steigender Temperaturen und längeren Abenden bestätigte «Nord Nord Mord» die Reichweite aus dem Januar. Der Marktanteil lag mit 37,1 Prozent so hoch wie noch nie.

Peter Heinrich Brix stellte Anfang des Jahres einmal mehr unter Beweis, dass er zu den beliebtesten Ermittlern der ZDF-Familie gehört. 8,66 Millionen Zuschauer verfolgten am 20. Januar den-Film „Sievers und der verlorene Hund“. Mit Marktanteilen von 33,2 Prozent im Gesamtmarkt und 10,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe dominierte man nicht nur beim Gesamtpublikum, sondern kam auch bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gut an. Auch der neueste Film „Sievers und der tiefe Schlaf“ war am gestrigen Abend sehr beliebt.8,63 Millionen Menschen wollten die Regie-Arbeit von Berno Kürten nicht verpassen. Wie sich Kommissar Carl Sievers (Brix) wegen seiner Flugangst hypnotisieren ließ, sorgte für einen neuen Rekord, denn der Marktanteil belief sich auf 37,1 Prozent. Mit 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr der Mainzer Sender 12,4 Prozent ein und sicherte sich auch die Marktführung in dieser Zuschauergruppe. Dasinformierte ab 21:45 Uhr noch 4,93 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 0,54 Millionen Jüngere. Die Marktanteile bewegten sich bei 24,4 respektive 13,6 Prozent.Am späten Abend gingweiter. Die Doppelfolge der deutsch-britisch-französischen Koproduktion kam zwischen 22:15 und 23:40 Uhr auf 1,89 und 1,55 Millionen Zuschauer sowie 12,2 und 14,6 Prozent Marktanteil. Bei den unter 50-Jährigen blieben noch 0,18 und 0,16 Millionen dran. Die Marktanteile wurden auf 5,8 und 7,1 Prozent taxiert. Nach dem(0,83 Mio.) ging der TV-Abend mit der Dokuzu Ende. Der Film über ein lesbisches Paar, das zehn Jahre lang versuchte ein Kind zu bekommen, von Judith Beuth erreichte noch 0,27 Millionen Zuseher. Die Marktanteile lagen bei 5,8 sowie 3,5 Prozent. Bei den Jüngeren blieben für den 90-minütigen Film 0,04 Millionen wach.