«Academy of Country Music Awards» bleibt bei Amazon

US-Fernsehen

Die Preisverleihung wird in den nächsten drei Jahren auf dem Streamingdienst zu sehen sein, sodass die Show 2028 zum 63. Mal stattfindet.

In Zusammenarbeit mit der Academy of Country Music und dem Produzenten Dick Clark Productions (DCP) gab Prime Video heute bekannt, dass die Academy of Country Music (ACM) Awards für die nächsten drei Jahre auf den Dienst zurückkehren und damit bis zur 63. Verleihung im Jahr 2028 zu sehen sein werden.Die Ankündigung erfolgte im Vorfeld der jährlichen Upfront-Präsentation von Amazon und kurz nach der 60. Verleihung der Academy of Country Music Awards, die am 8. Mai 2025 live aus dem Ford Center at The Star in Frisco, Texas, übertragen und exklusiv auf Prime Video und dem Amazon Music-Kanal auf Twitch für ein internationales Publikum in über 240 Ländern und Regionen live gestreamt wurde. Moderiert von der 16-fachen ACM-Preisträgerin und Entertainment-Ikone Reba McEntire, bot die Show 16 kraftvolle Auftritte und Gastauftritte von 40 Künstlern. Die Show kann derzeit auf Prime Video auf Abruf gestreamt werden und ist unter amazon.com/ACMawards zu finden.„Unsere kontinuierliche Partnerschaft mit der Academy of Country Music und Dick Clark Productions war für alle Beteiligten eine großartige Erfahrung“, so Vernon Sanders, Global Head of Television bei Amazon MGM Studios. “Angesichts des enormen Erfolgs der diesjährigen 60-Jahr-Feier mit der legendären Reba McEntire als Moderatorin freuen wir uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit der Academy und DCP in den nächsten drei Jahren fortzusetzen. Wir freuen uns darauf, diesen Erfolg fortzusetzen und unseren Prime Video-Kunden weltweit noch mehr mit Stars besetzte und fesselnde Shows zu bieten.“„Unsere starke Partnerschaft mit Amazon MGM Studios und Prime Video hat die Reichweite und Zugänglichkeit unserer Show und des Country-Musik-Genres für Zuschauer jederzeit und überall auf der Welt erweitert und neu definiert, was ein Award-Show-Erlebnis in der heutigen Zeit sein kann und sollte“, sagte Damon Whiteside, CEO der Academy of Country Music. „Die Synergien zwischen Prime Video, Amazon Music, Twitch und den anderen Geschäftsbereichen von Amazon bieten unseren Künstlern, unserem Genre und unseren Fans einen exponentiellen Mehrwert durch ein immersives 360-Grad-Musikerlebnis, das sie auf keiner anderen Plattform finden. Ich bin sehr stolz auf unsere wegweisenden ersten vier Jahre im Streaming-Bereich und freue mich darauf, den Fans in den nächsten drei Jahren weiterhin die Zukunft der Country-Musik und die ACM Awards zu präsentieren.“„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Prime Video bis 2028 fortzusetzen“, sagte Jay Penske, CEO von Dick Clark Productions. “Die Academy of Country Music Awards haben 2022 als erste große Preisverleihung, die exklusiv live gestreamt wurde, Geschichte geschrieben und setzen weiterhin neue Maßstäbe, indem sie ein Musikereignis von Weltklasse schaffen und über Prime Video eine dynamische, beispiellose Reichweite bieten, die Country-Musik mit einem globalen Publikum verbindet.“„Ich sehe darin einfach eine weitere Möglichkeit, Country-Musik in die Welt hinauszutragen“, sagte Miranda Lambert, die erfolgreichste Künstlerin aller Zeiten der Academy, über die Partnerschaft zwischen den ACM Awards und Prime Video. „Country-Musik ist derzeit sehr beliebt, und ich bin so froh, dass immer mehr Menschen verstehen, worum es uns geht. Ich bin sehr glücklich, Teil der ACM-Geschichte zu sein, und dass es noch drei weitere Jahre weitergeht, ist wirklich aufregend.“