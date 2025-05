NBC 2025/26: Und nun zum Sport

Schwerpunkt

Auch Jimmy Fallon soll mit seinem neuen Format «On Brand» gleich zwei Slots pro Woche füllen. Für «The Voice» hingegen gibt es deutlich weniger Sendezeit.

Das Programm in der Übersicht:

Kurzbeschreibungen der neuen Formate

Nicht dass es New York an medialer Aufmerksamkeit mangelt, aber in diesen Tagen richten sich die Blicke der Fernsehschaffenden besonders in die Metropole. Denn derzeit finden die jährlichen Upfronts-Veranstaltungen der Sender statt. Nachdem in der vergangenen Woche CBS den Anfang machte, ist am Montag NBC an der Reihe gewesen. Das Pfauen-Network hatte am Freitag noch großzügig den Rotstift walten lassen und zahlreiche Formate gestrichen – darunter «The Irrational», «Night Court» und «Found». Dies geschah aus gutem Grund, denn NBC hat sich bekanntlich mit Sportrechten eingedeckt und beginnt ab Herbst die Übertragung der NBA. Der Kontrakt gilt für acht Jahre. Ab Oktober nimmt die NBA den Dienstagabend ein.Im September ist an dieser Stelle nochund das neue Formateingeplant. Die langjährige Gesangsshow wird in der neuen Saison aber einige Kürzungen verkraften müssen. So soll die Montagsfolge zunächst wie gehabt zwei Stunden dauern, ab November, wennzurückkehrt, läuft «The Voice» nur noch in der 21-Uhr-Stunde. Auf dem 20:30 -Uhr-Slot ist eine weitere Comedy-Serie eingeplant. Welche es konkret wird, stehe noch nicht fest. Im Anschluss bleibtgesetzt. Im September dauert «The Voice» auch dienstags zwei Stunden, ehe das Format wegen der NBA weichen muss – von anfangs vier geht es zurück auf eine Stunde.Im September nimmt Jimmy Fallon derweil zwei Sendeplätze ein, denn «On Brand» ist für den späten Dienstagabend sowie im September und Oktober immer freitags um 20:00 Uhr gesetzt. Der «Tonight Show»-Moderator wird in dem unscripted Format der Star einer fesselnden Wettbewerbsserie sein, in der er eine erstklassige Marketingagentur gründet und sie mit den kreativsten, cleversten und wettbewerbsfähigsten Machern besetzt, die er finden kann.Derweil bleibt der Mittwochabend fest in der Hand des-Franchise mitund. Auch der Donnerstag ist dem NBC-Publikum bestens vertraut:undstarten den Abend, während zwischen 22:00 und 23:00 Uhrmit Melissa Roxburgh läuft. Das Wochenende füllt NBC weitestgehend mit Sport, denn am Samstag ist College Football gesetzt, während am Sonntag dasder NFL ein fixer Ankerpunkt bleibt.Im weiteren Verlauf der TV-Saison plant NBC zudem mit der achtteiligen Natur-Doku, die von Massenaussterben in der Geschichte des Planeten erzählt und wie die Erde daraus gedeihen konnte. Alles in allem zeigt NBC sehr wenig fiktionale Formate, bis November besteht das Programm lediglich aus sieben Stunden gescripteter Formate.20.00 Uhr «The Voice»22.00 Uhr «Brilliant Minds»20.00 Uhr «The Voice»22.00 Uhr «On Brand»20.00 Uhr NBA20.00 Uhr «Chicago Med»21.00 Uhr «Chicago Fire»22.00 Uhr «Chicago P.D.»20.00 Uhr «Law & Order»21.00 Uhr «Law & Order: SVU»22.00 Uhr «The Hunting Party»20.00 Uhr «On Brand»21.00 Uhr «Dateline NBC»12.30 Uhr Premier League14.30 Uhr Golf (ab Winter)19.30 Uhr College Football von Big Ten13.00 Uhr Nascar15.00 Uhr Golf (ab Winter)19.00 Uhr «Football Night im America»20.20 Uhr «NBC Sunday Night Football»Ein in Ungnade gefallener ehemaliger Footballspieler will sein Image wiederherstellen. Die Hauptrollen spielen Tracy Morgan, Daniel Radcliffe, Erika Alexander, Bobby Moynihan, Precious Way und Jalyn Hall. Die Autoren Robert Carlock und Sam Means produzieren gemeinsam mit Tracy Morgan, Tina Fey, Eric Gurian und David Miner. Regisseur Rhys Thomas ist ebenfalls ausführender Produzent (nur Pilotfolge). Die Serie wird von Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group, Little Stranger, Bevel Gears und 3 Arts produziert.Eine innovative, ungeschriebene Serie, die Jimmy Fallon dabei begleitet, wie er eine führende Marketingagentur gründet und sie mit den kreativsten, cleversten und ehrgeizigsten Köpfen besetzt, die er finden kann. Fallon rekrutierte Bozoma Saint John als Chief Marketing Officer der On Brand Agency. Sie wird die Kreativen betreuen und ihre Arbeit bewerten. In jeder Folge arbeiten die Kreativen der On Brand Agency mit einer großen Marke zusammen, die eine großartige Idee für eine groß angelegte, hochprioritäre Kampagne benötigt – von der Kreation ohrwurmiger Jingles und unglaublicher Aktivierungen bis hin zur Produktion zitierfreudiger Werbespots und Must-have-Artikel. Sie erhalten beispiellosen Zugang zu den Unternehmen der Kunden, bevor sie ihre Vision einem Markenvertreter sowie Saint John und Fallon vorstellen. Nur die besten Ideen gelangen in den Proof of Concept und bieten nach jeder Folge die Möglichkeit, ihre Kampagne landesweit umzusetzen. Das Format «On Brand» wird weltweit von NBCUniversal Formats, einem Geschäftsbereich der Universal Studio Group, lizenziert. «On Brand with Jimmy Fallon» wird von B17 Entertainment und Universal Television Alternative Studio, einem Geschäftsbereich der Universal Studio Group, in Zusammenarbeit mit Electric Hot Dog produziert. Ausführende Produzenten sind Jimmy Fallon, Brien Meagher, Rhett Bachner, Pip Wells und Kelly Powers. Die Abteilung Media & Entertainment Partnerships der Creative Artists Agency (CAA) arbeitet als Kooperationspartner von NBCUniversal zusammen, um führende Marken in die Show zu bringen.NBC reist weit zurück in die Vergangenheit, um zu sehen, wie das Leben nicht nur katastrophale Ereignisse überlebte, sondern auch in der ungeschriebenen Sonderserie „Surviving Earth“ gedieh. Die achtteilige Koproduktion von Universal Television Alternative Studio, einer Abteilung der Universal Studio Group, und dem britischen Indie-Studio Loud Minds unternimmt eine unglaubliche Reise in die Urgeschichte, um die Lehren aus vergangenen Massenaussterben zu ziehen. Dank modernster Digitaltechnologie versetzt jede Folge den Zuschauer zurück in die Vergangenheit und führt ihn zu bizarren und erstaunlichen Kreaturen und atemberaubenden Landschaften einer lebendigen, verlorenen Welt. Das Publikum wird Zeuge, wie das Leben auf einem Planeten überlebt, auf dem Meteore einschlagen, Supervulkane ausbrechen, Meere kochen und das Land sich bewegt. Von den Machern von «Walking with Dinosaurs» und «Primeval» erzählen diese Geschichten die Geschichten von Überlebenden, Kämpfern und Glücklichen, die unsere Welt geprägt haben.