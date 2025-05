Prime Video bestellt Doku-Serie über prominente CEOs

US-Fernsehen

Die Serie zeigt Serena Williams, Thalia, Dee Ocleppo Hilfiger, Loren Ridinger, Winnie Harlow, Hannah Bronfman und Isabela Rangel Grutman.

Im Vorfeld der jährlichen Upfront-Präsentation von Amazon gab Prime Video bekannt, dass es eine noch unbetitelte Doku-Serie mit prominenten, vielseitigen CEOs bestellt hat, deren unternehmerische Aktivitäten im Mittelpunkt ihres Lebens stehen. Zu den Hauptdarstellerinnen gehören die legendäre Sportlerin und Geschäftsfrau Serena Williams, die preisgekrönte Künstlerin und „Königin des Latin Pop“ Thalia, das ehemalige Model und Modedesignerin Dee Ocleppo Hilfiger, Loren Ridinger, CEO von Market America, Supermodel, Beauty-Unternehmerin und Gründerin von Cay Skin Winnie Harlow, Hannah Bronfman, Gründerin von Conteur Capital und Wellness-Expertin, sowie die Mode- und Schmuckdesignerin Isabela Rangel Grutman. Die Serie wird von Tara Long («Siesta Key») und Nadine Rajabi («Below Deck») von Blink49 Studios produziert.Diese bahnbrechende Doku-Serie begleitet eine einzigartige Gruppe wegweisender CEOs, die sich den Erfolgen und Herausforderungen ihres beruflichen und privaten Lebens stellen. Diese Frauen definieren neu, was es bedeutet, in der heutigen Welt eine Führungsrolle zu übernehmen, und treten mit der Zuversicht und Selbstsicherheit, die sie aus ihren Lebenserfahrungen gewonnen haben, in die zweite Phase ihrer Karriere ein. Die Zuschauer erhalten einen uneingeschränkten Einblick in ihr Leben, ihre Leidenschaften und ihre Geschäftsphilosophie, von hochkarätigen Verhandlungen bis hin zu innovativen Markeneinführungen. Die Serie wurde in einem fesselnden Doku-Stil gedreht und zeigt ihre individuellen Lebenswege und ihren Zusammenhalt als Gruppe. Als Mitglieder einer elitären Gruppe von weiblichen Mogulinnen kommen diese CEOs zusammen, um sich zu entspannen, Freundschaften zu schließen und sich gegenseitig zu unterstützen, während sie weiterhin Chancen schaffen und Leben auf globaler Ebene beeinflussen.„Die Zusammenarbeit mit diesen beeindruckenden weiblichen CEOs war für alle Beteiligten eine bemerkenswerte Erfahrung“, so Lauren Anderson, Head of Brand and Content Innovation bei Amazon MGM Studios. “Wir glauben, dass Amazon-Kunden es zu schätzen wissen werden, aus erster Hand zu erfahren, wie sie ihr öffentliches Image, ihre beruflichen Ambitionen und ihre privaten Verpflichtungen unter einen Hut bringen. Wir hoffen, damit eine neue Generation von Unternehmern und Innovatoren inspirieren zu können.“ Die Serie wird von Serena Williams und Caroline Currier von Nine Two Six Productions sowie Tara Long und Nadine Rajabi von Blink49 Studios produziert. Die Produktion erfolgt durch Blink49 Studios, ein Unternehmen von Fifth Season, und Amazon MGM Studios.