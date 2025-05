Spanischer Fußball bleibt bei DAZN beheimatet

TV-News

DAZN hat die Übertragungsrechte für LaLiga bis 2031 verlängert und zeigt die Spiele nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern auch wieder in der Schweiz.

Mit dem „Classico“ zwischen Barcelona und Real Madrid (4:3) bot DAZN am gestrigen Sonntagnachmittag beste Fußball-Unterhaltung mit sieben Toren. Und auch in Zukunft wird der Sportstreamingdienst die Künste von Topstars wie Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinícius Júnior, Robert Lewandowski und Co. übertragen. DAZN hat den Übertragungsvertrag mit LaLiga langfristig bis 2031 verlängert. Der neue Kontrakt gilt für Deutschland, Österreich und der Schweiz.„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit LaLiga bis 2031 zu verlängern. Die spanische Liga steht für Fußball auf Weltklasse-Niveau und vereint ikonische Clubs sowie internationale Superstars – ein absolutes Highlight für alle Fans“, freut sich Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region. „Seit 2016 ist DAZN die Heimat von LaLiga in Deutschland, Österreich und Belgien. Ab 2026 bringen wir die Liga auch wieder in die Schweiz und ermöglichen damit allen Fans einen einzigartigen Zugang zu einer der besten Ligen der Welt – live, exklusiv und mit maximaler Personalisierung durch innovative Features wie Original- und mehrsprachigen Kommentar.“Ergänzt wird das Angebot des spanischen Fußballs von der DAZN-Kooperation mit Sportdigital, wo der spanische Pokal Copa del Rey übertragen wird und somit auch DAZN-Kunden zur Verfügung steht. Für DAZN bedeutet die Vertragsverlängerungen einen wichtigen Schritt ein attraktives Fußball-Portfolio anbieten zu können, bestehend aus der französischen Ligue 1, der italienischen Serie A sowie der UEFA Champions League. Ab dem kommenden Sommer hält DAZN zudem neben den Rechten an den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga auch die Übertragungsrechte der Samstagskonferenz.