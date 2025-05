«Border Patrol Ireland» bis zur Erschöpfung

TV-News

An Christi Himmelfahrt wird das gesamte Tagesprogramm von ProSieben Maxx mit der Doku-Soap bestückt.

An Christi Himmelfahrt strahlt ProSieben Maxx zwischen 05.25 und 20.15 Uhr zahlreiche Episoden der Reality-Dokuaus. Diese Doku-Serie begleitet irische Grenzbeamte, Zöllner, Küstenwachen und Verkehrssicherheitsbehörden bei ihrer alltäglichen Arbeit: Von Schmuggelfällen an Flughäfen oder an Bord von Schiffen bis hin zu verkehrsgefährdenden Fahrern auf den Straßen – kein Tag ist wie der andere.Zum Start des Tages kommt es am Flughafen Shannon zu einer Notlandung. Außerdem fällt den Beamten ein überdurchschnittlich großes Reisegepäck am Flughafen Dublin auf und eine Großmutter wird mit mehreren tausend geschmuggelten Zigaretten geschnappt. In Folge zwei bekommen es die irischen Grenzschützer mit einem wütenden Passagier in Rosslare zu tun, und in Shannon hat Dermot mit Sprachbarrieren zu kämpfen.Die Highlights der dritten Folge sind ein mutmaßlicher Drogenschmuggler, der befragt wird, ein Drogenspürhund, der fündig wird und eine Frau, die Zigaretten schmuggelt. Dann schlägt Drogenspürhund Ollie in der Poststelle an, Ken entdeckt drei Millionen illegale Zigaretten am Hafen von Dublin und Bruce überführt einen Passagier, dessen Taschen voller Kokain sind.