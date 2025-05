«Der Quiz-Champion» kehrt zurück

TV-News

Johannes B. Kerner begrüßt unter anderem Andrea Kiewel und ChrisTine Urspruch.

Seit Jahren strahlt das ZDF die Quizshowmit Johannes B. Kerner am Samstagabend aus. Die zwei Episoden aus dem März 2025 verzeichneten 3,59 sowie 3,61 Millionen Zuschauer, holten aber über zehn Prozent bei den jungen Menschen. Allerdings ist das Format gegen die Krimi-Fans machtlos.In der dreistündigen Show muss ein Kandidat alle fünf Duelle gewinnen, damit der Champion am Ene 100.000 Euro gewinnen kann. Marcel Reif (Sport), ChrisTine Urspruch (Literatur und Sprache), Andrea Kiewel (Musik), Johann Lafer (Ernährung) und Frank Plasberg (Zeitgeschehen) wurden von der Redaktion eingeladen.Ab 23.30 Uhr wiederholt das ZDF dann nochvon Robert Connolly. Kiewarra, eine Kleinstadt in Australien. 20 Jahre zuvor hat Aaron Falk (erwachsen: Eric Bana; jung: Joe Klocek) seine Heimatstadt verlassen. Jetzt kehrt der Sonderermittler aus Melbourne an den Ort seiner Jugend zurück. Flirrende Hitze liegt über Kiewarra. Seit zehn Jahren nimmt die Trockenheit der Stadt den Atem, treibt ihr das Leben aus – das Vieh stirbt, die Landschaft ist braun, der Fluss und der See sind ausgetrocknet. Ein Ort, der auf Regen wartet, mit einer ungewissen Zukunft. Auch der bis dato ungeklärte Tod der jungen Ellie (BeBe Bettencourt) wirft lange Schatten auf Kiewarra. Viele Bewohner glauben, Aaron habe mit Ellies Tod zu tun. Nicht jeder freut sich, ihn wiederzusehen.