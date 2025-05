Thomas Anders geht zum «Schlagerbooom»

TV-News

Florian Silbereisen begrüßt bei der Veranstaltung zahlreiche Stars wie Andy Borg.

In der Kleinstadt Kitzbühel findet am Freitag, den 20. Juni 2025,statt. Die Veranstaltung, die um 20.15 Uhr am Sportfeld beginnt, wird einen Tag später wiederholt. Die Kameras laufen an beiden Tagen, das brachte Das Erste im vergangenen Jahr Kritik ein, weil der Sender lieber die regenfreie Fassung vom Freitag zeigte.Lauf Schlagerprofis.de stehen Thomas Anders und Andy Borg auf der Gästeliste. Aus Vertragsgründen musste DJ Ötzi beim Schlagerstern Willingen absagen und wird auf der ARD-Bühne auftreten. Da es zu Überschneidungen kommt, werden Maite Kelly, Vanessa Mai, Mike Leon Grotsch, Oli P, Anna-Maria Zimmermann, Ross Anthony, Mickie Krause, Marie Reim, Mountrain Crew und Dorfrocker nicht anwesend sein.Im vergangenen Jahr erreichte die Show 3,59 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und sicherte Das Erste einen Marktanteil von starken 18,4 Prozent. Mit 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden 10,5 Prozent Marktanteil erreicht. Die Reichweiten sind allerdings zuletzt etwas rückläufig gewesen, denn 2023 waren noch 4,01 Millionen Zuschauer dabei.