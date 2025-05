Gottschalk, Jauch und Schöneberger können Quotenhoch nicht halten

Quotennews

"Märchen" lautete das Motto der gestrigen Ausgabe von «Denn sie wissen nicht, was passiert» - vielleicht bedeutete das ja auch märchenhafte Resultate...

Letzte Woche meldete sichstark zurück. Mit einem Special unter dem Tenor "Las Vegas", welches löblicher Weise wieder live On Air ging, konnten 0,55 Millionen Umworbene zu 16,4 Prozent mobilisiert werden. Gestern kam die Show erneut live mit einer Mottoausgabe auf die Schirme - "Märchen" lautete das Thema. Waren damit auch märchenhafte Quoten möglich?Die aktuelle Folge des Dreiergespanns performte letztlich gut, aber nicht märchenhaft. Die 14-49-Jährigen schalteten demnach zu gesunkenen 0,44 Millionen ein, die zu einem Quotenanteil von immer noch soliden 12,3 Prozent überleiteten. Das ist dennoch natürlich ein klarer Marktanteils-Abfall gegenüber letzter Woche. Gereicht hat es trotzdem zum Zielgruppen-Sieg in der Primetime. Die Dimension beim Gesamtpublikum baute im Angesicht von guten 9,9 Prozent (1,65 Millionen) ebenfalls ab.Zugesetzt haben dürfte der i&u-Produktion sowie den anderen Shows auch das-Spiel HSV gegen Ulm, welches um 20.30 Uhr bei Sport1 angepfiffen wurde. Mit einem Kantersieg sicherte sich der Traditionsverein hier nach sieben Jahren die Rückkehr in die Bundesliga. Das Aufstiegsspektakel ließen sich für den Sender brachial starke 8,3 Prozent (0,36 Millionen) 14-49-Jährige nicht entgehen, was folglich einen zusätzlichen Konkurrenten für die anderen schaffte, der sonst nicht da ist. Auch bei den Älteren sah es für die Begegnung in Anbetracht von 4,7 Prozent bei 0,98 Millionen verhältnismäßig prall aus.