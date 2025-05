ABC setzt zahlreiche Shows fort

US-Fernsehen

Unter anderem werden «American Idol» und «Shark Tank» mit neuen Folgen bestückt.

Der US-Sender ABC hat vor den Upfronts am Dienstag fünf non-fiktionale Formate verlängert. In der kommenden Saison werdenundwieder auf Sendung gehen. Die Gesangsshow «American Idol» geht in die 24. Staffel, die neunte bei ABC.Die US-Version von «Die Höhle der Löwen» geht in die 17. Die aktuellen Investoren sind Barbara Corcoran, Mark Cuban, Lori Greiner, Robert Herjavec, Daymond John, Kevin O'Leary und Daniel Lubetzky. Die Promi-Version von Glücksrad geht in die sechste Runde. Ken Jennings löste vor zwei Jahren Mayim Bialik als Moderatorin ab. «Celebrity Jeopardy» geht in die vierte Runde, «America’s Funinest Home Videos» ins 36.Bereits im Vorfeld kündigte der US-Sender ABC neue Staffeln von «Bachelor in Paradise», «Celebrity Family Feud», «Dancing with the Stars», «The Golden Bachelor», «Match Game» und «Who Wants To Be A Millionaire» an.