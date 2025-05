Auch «Found» fällt dem Rotstift zum Opfer

US-Fernsehen

Bereits nach zwei Staffeln ist die ehemalige Vorzeigeserie schon wieder Geschichte.

In der kommenden Saison wird NBC nicht nur sonntags Football, sondern auch Basketball übertragen. Außerdem hat der Sender an vielen Dienstagabenden Sport im Programm. Aus diesem Grund wurden am Freitag zahlreiche fiktionale Formate gestrichen. Nun gab NBC bekannt, dass auchnach zwei Staffeln eingestellt wird.Shanola Hampton, Mark-Paul Gosselaar, Kelli Williams, Brett Dalton, Gabrielle Walsh, Arlen Escarpeta und Karan Oberoi waren die Hauptdarsteller. Als ausführende Produzenten fungierten Nkechi Okoro Carroll, Sonay Hoffman, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman und Lindsay Dunn. Hampton ist neben ihrer Hauptrolle auch Produzentin der Serie. «Found» ist eine Produktion von Berlanti Productions und Rock My Soul Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und Universal Television.Worum es in der Serie geht: Jedes Jahr werden in den USA mehr als 600.000 Menschen als vermisst gemeldet. Mehr als die Hälfte davon sind Menschen anderer Hautfarbe, die das Land scheinbar vergessen hat. Die PR-Spezialistin Gabi Mosely (Hampton), die selbst einmal zu den Vergessenen gehörte, und ihr Krisenmanagement-Team sorgen dafür, dass immer jemand nach den Vermissten sucht. Doch Gabi hat ein schreckliches Geheimnis: In ihrer Trauer hat sie ihren Kindesentführer Sir (Gosselaar) eingesperrt. Nun ist Sir entkommen und auf freiem Fuß, und ihr größtes Geheimnis wird zu ihrer größten Bedrohung.