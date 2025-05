Nach Papst-Wahl: FOX mit Bibelserie

US-Fernsehen

Die neue Serie soll sich um fünf Frauen aus dem Buch Genesis drehen.

Der neue Papst Leo XIV. ist ein Amerikaner, der aus Chicago stammende Katholik wird die Kirche in den nächsten Jahren leiten. Wie man hört, setzt sich der neue Papst auch für die Frauen in der Kirche ein. Gerade hat FOX die Seriein Auftrag gegeben, die sich um fünf Frauen aus dem Buch Genesis dreht. Der ehemalige «CSI»-Produzent Carol Mendelsohn wird die Serie produzieren.«The Faithful» wird in sechs Episoden über einen Zeitraum von drei Wochen rund um Ostern und Passah ausgestrahlt und handelt von Sarah, Hagar, Rebekka, Lea und Rahel, deren Nachfahren zu Schlüsselfiguren im Christentum, Judentum und Islam wurden. Die Serie wird voraussichtlich ab Anfang April 2026 ausgestrahlt.Laut Beschreibung wird die Serie „aus der Perspektive mutiger und leidenschaftlicher, aber auch fehlerhafter Frauen erzählt“ und handelt „von der Entdeckung und dem Verlust der Liebe, den Herausforderungen der Ehe, den Freuden und Leiden mit Kindern, der Konfrontation mit Versuchungen und der Suche nach dem Glauben“.