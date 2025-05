«Peacemaker» startet im August

US-Fernsehen

Die zweite Staffel ist wieder mit John Cena besetzt. Es wurden acht Episoden bestellt.

Die Max-Serievon DC Studios und Warner Bros. Television, die von James Gunn für das Fernsehen entwickelt wurde und John Cena in der Hauptrolle spielt, kehrt mit acht Folgen in die zweite Staffel zurück. Der Start ist auf Donnerstag, den 21. August 2025, um 21.00 Uhr angesetzt.Die neue Staffel folgt Christopher „Chris“ Smith, alias Peacemaker, dem selbsternannten Superhelden, der darum kämpft, seine Vergangenheit mit seinem neu gefundenen Lebenssinn in Einklang zu bringen, während er in seinem fehlgeleiteten Streben nach Frieden um jeden Preis weiterhin gerechtfertigte Schläge gegen Übeltäter verteilt.Die Besetzung der zweiten Staffel umfasst John Cena, Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Steve Agee und Robert Patrick. Neu dabei sind Frank Grillo, David Denman, Sol Rodriguez und Tim Meadows. James Gunn hat alle acht Episoden geschrieben und drei davon inszeniert, darunter die erste Folge. Gunn, Peter Safran und John Cena fungieren als ausführende Produzenten. Greg Mottola, Peter Sollett und Althea Jones führen ebenfalls Regie. «Peacemaker» basiert auf Figuren aus dem DC-Universum und wird von Gunns Troll Court Entertainment und The Safran Company in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television produziert.