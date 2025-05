«The Irrational» ist zu Ende

US-Fernsehen

In Deutschland ist die NBC-Serie beim Fernsehsender Sat.1 zu sehen.

Demnächst gehen Sat.1 die neuen Folgen der amerikanischen Serieaus, schließlich hat NBC das Format mit Jesse L. Martin am Freitag eingestellt. Martin am Freitag eingestellt. Die Serie mit Maahra Hill, Travina Springer, Molly Kunz und Arash DeMaxi basiert auf dem Buch „Predictably Irrational“ von Dan Ariely. Arika Lisanne Mittman, Mark Goffman, Sam Baum und David Frankel sind die ausführenden Produzenten. Das Studio ist Universal Television.Laut der offiziellen Beschreibung folgt die Serie „dem weltberühmten Professor für Verhaltensforschung Alec Mercer (Martin), der sein einzigartiges Fachwissen in eine Reihe von hochbrisanten Fällen einbringt, an denen Regierungen, Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen beteiligt sind. Sein Scharfsinn und seine unkonventionelle Art, menschliches Verhalten zu verstehen, führen ihn und sein Team auf eine Reihe intensiver und unerwarteter Reisen, um unlogische Rätsel und verwirrende Geheimnisse zu lösen.Die Einschaltquoten von NBC waren mäßig. Offenbar waren auch die Einschaltquoten von Peacock nicht besonders gut, weshalb der Sender den Stecker zog. Immerhin hat NBC den Vorteil, dass sie die NBA-Übertragungen, die vom Fernsehsender TNT kommen, sehr teuer eingekauft haben. Das füllt einige Sendeplätze.