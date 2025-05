FOX adaptiert «Doc Martin»

US-Fernsehen

Die neue Serie «Best Medicine» wird mit Josh Charles besetzt.

«The Good Wife»-Star Josh Charles hat einen neuen Job: Der US-Sender FOX adaptiert die britische Serie «Doc Martin» unter dem Titel. Charles verkörpert die Figur des Dr. Martin Best. Produziert wird die Serie von Ben Silverman, Rodney Ferrell, Liz Tuccillo, Mark Crowdy und Philippa Braithwaite.„Die Geschichte von Doc Martin hat mit ihrer Menschlichkeit, Originalität und ihrem Humor weltweit Anklang gefunden, und mit 'Best Medicine' auf FOX bekommt diese Exzentrik einen amerikanischen Kleinstadt-Touch, voll mit idyllischem Charme und Absurdität“, so Michael Thorn, Präsident von Fox Television Network. "Liz, Mark, Philippa, Ben und Rodney haben großartige Arbeit geleistet, um diesen unverwechselbaren Charakter für das Fox-Publikum zu adaptieren, insbesondere durch die Besetzung der Hauptrolle mit dem unglaublich talentierten Josh Charles.«Doc Martin» wurde von 2004 bis 2022 auf dem britischen Sender ITV ausgestrahlt. Dr. Martin Ellingham (Martin Clunes), ein brillanter und erfolgreicher Gefäßchirurg am Imperial College London, entwickelt eine Hämophobie - eine Angst vor Blut -, die ihn zwingt, seinen Beruf als Chirurg aufzugeben. Er bekommt eine Stelle als einziger Allgemeinmediziner in dem verschlafenen Dorf Portwenn in Cornwall, wo er als Kind die Ferien bei seiner Tante Joan (Stephanie Cole) verbracht hat, die dort einen Bauernhof besitzt. Bei seiner Ankunft in Portwenn, wo ihn die Einheimischen zu seinem Ärger „Doc Martin“ nennen, findet er die Praxis in einem chaotischen Zustand vor und erbt die inkompetente Sprechstundenhilfe Elaine Denham (Lucy Punch).