NBC setzt «Night Court» ab

US-Fernsehen

Melissa Rauch wird in Zukunft nicht mehr entscheiden, wer schuldig ist.

Nach Informationen von „Deadline“ und „Variety“ hat NBC die Sitcommit Melissa Rauch («The Big Bang Theory») abgesetzt. Die Serie war eine Fortsetzung der gleichnamigen Serie aus den 1980er Jahren. Produziert wurde die Serie von Dan Rubin, zu dessen Produzenten neben Rauch und Mat Hawawitz auch Lon Zimmet, Lindsey Shockley und Mona Garcea gehörten. Universal Television und Warner Bros. Television produzierten die Serie.Laut einer mit der Situation vertrauten Person plant Warner Bros. Television, die Serie an andere Sender zu verkaufen. In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: "Die ewig optimistische Abby Stone (Rauch) tritt in die Fußstapfen ihres verehrten verstorbenen Vaters, Richter Harry Stone, und stellt sich der Herausforderung, die Nachtschicht eines Bezirksgerichts in Manhattan zu leiten.Richterin Abby Stone (Melissa Rauch) kommt nach New York, um eine Stelle als Richterin in der Nachtschicht des Manhattan Criminal Court anzutreten - eine Position, die einst ihr verstorbener Vater Harry Stone innehatte. Zur Nachtschicht gehören auch die fröhliche und exzentrische Gerichtsdienerin Donna „Gurgs“ Gurganous (Lacretta) und der Pflichtverteidiger Dan Fielding (John Larroquette), der früher Staatsanwalt in Harrys Gericht war und von Abby überredet wurde, zu ihr zu wechseln, als der zuständige Pflichtverteidiger an Abbys erstem Tag kündigte. Dan verlässt das Gericht kurzzeitig, um Richter in seinem Heimatstaat Louisiana zu werden, kehrt aber später als Pflichtverteidiger zurück. Zu den Staatsanwälten gehören die ehrgeizige Olivia Moore (India de Beaufort) und später die rachsüchtige Ex-Knacki Julianne Walters (Wendie Malick). Zu den Gerichtsangestellten gehören der schüchterne Neil (Kapil Talwalkar) und später der gestresste alleinerziehende Vater Wyatt (Nyambi Nyambi).