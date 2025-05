«Stralsund»: Und die Quoten sind profund

Quotennews

Auch dank Krimi-Übermacht hatte das ZDF den höchsten Tages-Durchschnitt vorzuweisen.

Es war ein Film der Krimi-Reihe, der am gestrigen Samstag die ZDF-Primetime bespielte. Der Zusatz der Folge trug dabei den Episodentitel "Blutgeld", weil es um einen Steuerberater geht, der Opfer eines Mordes geworden ist. Mit der dazugehörigen Ermittlungsgeschichte wollte das Zweite der Show-Konkurrenz Herr werden, welche bekanntlich auf gleich drei Sendern, nämlich Das Erste RTL und ProSieben aufgefahren wurde.Der ZDF-Krimi lag letztlich im Angesicht von 5,24 Millionen Gesamt-Zuschauenden ganz weit vorne. Der Marktanteil von 24,5 Prozent war extrem dominant und lag Welten vor dem Ersten. Bei den Jüngeren wurden während der Ermittlungen 0,29 Millionen gemessen, die einen gerade noch vertretbaren Wert von 7,1 Prozent ausmachten. Damit lag der Krimi im Vergleich zu sonstigen Ausstrahlungen zumindest im 7-Prozent-Bereich und nicht in der 6-Prozent-Zone.Am späten Abend ab 22.45 Uhr punkteten die Mainzer beim Gesamtpublikum wie in den vorangegangenen Wochen mit dem, welches diesen Samstag von 2,72 Millionen Gesamtzuschauern sowie erneut 0,28 Millionen Jüngeren verfolgt wurde. Sie brachten Markanteile von weiter vitalen 16,1 respektive durchwachsenen 6,9 Prozent. Anschließend ging nochmit dem Bericht zum Abend-Spiel Bayern-Gladbach On Air. Dafür hielten sich solide 13,3 Prozent der Älteren und hinnehmbare 7,4 Prozent der Jüngeren wach. Verbunden waren damit Dimensionen von 1,57 bzw. 0,20 Millionen Sport-Fans der jeweiligen Altersklassen. In der Endabrechnung kam das ZDF mit einem Tages-Durchschnitt von 14,0 Prozent beim Gesamtpublikum vor dem Ersten mit 11,8 Prozent ins Ziel.