Urban, Elton & Wurst: So stimmt Raab auf den ESC ein

TV-News

Auch Das Erste hat Details zum ESC-Rahmen am kommenden Samstag verraten. Unterstützung kommt unter anderem auch von RTL.

Stefan Raab spielte eine wesentliche Rolle bei der Findung des diesjährigen deutschen Beitrags zum, wenngleich das ARD-Publikum letztlich das österreichische Duo Abor & Tynna mit ihrem Song „Baller“ wählte. Raab lässt es sich deshalb nicht nehmen, in dieser Woche vor Ort in Basel zu sein. Aus der ESC-Stadt produziert er für RTL am kommenden Mittwoch, 14. Mai, die Countdown-Show, die «Du gewinnst hier nicht die Million» ersetzen wird. RTL nannte nun Details, wie die Show zweistündige Show zwischen den beiden ESC-Halbfinals ablaufen wird.Mit dabei sind der ehemalige ESC-Moderator Peter Urban, ESC-Gewinnerin Conchita Wurst, die auch schon im Finale von «Chefsache ESC 2025» Teil der Jury war, sowie der ehemalige Schweizer ESC-Kandidaten Luca Hänni und Nemo, der im vergangenen Jahr den größten Musikwettbewerb der Welt gewann. Stefan Raab wird zudem seinen langjährigen Weggefährten Elton im Studio begrüßen. Gemeinsam blicken sie zurück auf die schillerndsten Momente der ESC-Geschichte – mit exklusiven Backstage-Einblicken, packenden Live-Schalten und Insider-Talks mit Michelle Hunziker und Thorsten Schorn. Zu sehen sind auch Abor & Tynna, die exklusiv bei den Proben begleiten lassen.Auch die ARD hat ihren Fahrplan für den Final-Abend am 17. Mai bekannt gegeben, nachdem am heutigen Montag die dreiteilige Doku-Serie «Stefan Raab: Mein ESC – Chefsache Abor & Tynna» erschienen ist ( Quotenmeter berichtete ). Im Vorfeld des großen Finals, das um 21:00 Uhr startet, begrüßt Moderatorin Barbara Schöneberger inModerator Thomas Hermanns, Jane Comerford – Sängerin der Band „Texas Lightning“, die Deutschland 2006 beim ESC vertrat – und «Let’s Dance»-Profitänzerin Kathrin Menzinger. Die Protagonisten werden auch ab etwa 1:00 Uhr in derzu sehen sein. Das Erste und ORF 1 übertragen die beiden Sendungen um 20:15 Uhr und ab ca. 1:00 Uhr live aus Basel. Zudem sind die Shows zeitgleich in der ARD Mediathek, auf eurovision.de sowie bei ONE zu sehen.Während des Rahmenprogramms sind auch Live-Schalten zu Abor & Tynna beziehungsweise Österreichs ESC-Künstler JJ geplant. Alice Tumler, die vor zehn Jahren den ESC im damaligen Austragungsort Wien moderierte, wird als Außenreporterin über das bunte Treiben in Basel berichten.