Martina Hill präsentiert wieder «heute shownal»

Im Juni findet eine Aufzeichnung für eine neue Ausgabe des «heute-show»-Spin-offs statt. Diesmal geht’s um „Larissa ihr Sommer“.

Das ZDF plant weiterhin mit dem «heute-show»-Ableger, das der Mainzer Sender erstmals im Dezember 2024 als Jahresrückblick auf Sendung schickte. Darin trat Martina Hill als ihre Figur Larissa in Erscheinung und blickte auf das zurückliegende Jahr zurück. Im Juni ist nun die Aufzeichnung einer weiteren Sendung geplant, diesmal lautet der Titel. Als Netzreporterin präsentiert sie ihre ganz persönlichen Ratschläge und Empfehlungen für den idealen Sommer 2025, wie es in der Ankündigung heißt.Geplant sind zudem Einspieler und Schalten, in denen sich Larissa um die Fitness der VFL-Wolfsburg- und National-Fußballspielerinnen kümmert. Außerdem geht Martina Hill als Mandy mit geballter Kraft gegen den Fachkräftemangel bei den Bademeistern vor. In einer Schalte zu Olaf Schubert Bei Olaf Schubert holt sich Larissa mehr oder weniger hilfreiche Urlaubsempfehlungen. Darüber hinaus begrüßt Larissa ihr Idol Jorge González im Studio, mit dem sie über Gott und die Welt, die Modebranche und das prall gefüllte Leben von Jorge plaudert.Die erste Ausgabe des «heute shownal» war kurz vor Weihnachten kein Zuschauermagnet, hatte allerdings auch mit einem schwierigen Sendeplatz zu kämpfen. Die Erstausstrahlung lief erst um 0:50 Uhr und dementsprechend nur vor 0,56 Millionen Zuschauern. Knapp eine Woche später hatte die Wiederholung um 23:28 Uhr 1,24 Millionen Seher. Ein Sendetermin für «heute shownal – Larissa ihr Sommer» steht noch nicht fest.