Sport1 verlängert mit Hofmann und Kleinfeldt

TV-News

Die beiden Moderatorinnen Ruth Hofmann und Katharina Kleinfeldt halten dem Sender bis Sommer 2026 die Treue.

Das Programm von Sport1 hat sich in den vergangenen zwölf Monaten massiv gewandelt. Das Tagesprogramm wird mit zahlreichen Formaten des Gesellschafters Acunmedya gefüllt. Der Sport verschwindet – zumindest in der kurzfristigen Zukunft – aber nicht gänzlich aus dem Programm, denn der Münchner Sender hält noch immer zahlreiche Übertragungsrechte. Um diese auch würdig zu präsentieren, hat Sport1 nun die Verträge der beiden Moderatorinnen Ruth Hofmann (rechts im Bild) und Katharina Kleinfeldt (oben im Bild) bis 30. Juni 2026 verlängert. Beide sollen ihre Rollen als Co-Moderatorinnen im «Doppelpass» fortführen, Kleinfeldt wird zudem bei der Darts-Weltmeisterschaft, der Darts Premier League sowie für die Berichterstattung zur Frauen-Bundesliga im Einsatz„Ich freue mich sehr, meine Reise bei SPORT1 fortzusetzen. In den vergangenen Jahren durfte ich viele besondere Momente im Fußball und darüber hinaus begleiten – ich bin gespannt auf alles, was noch kommt“, sagt Ruth Hofmann. Katharina Kleinfeldt ergänzt: „Ich bin stolz, weiterhin ein Teil von SPORT1 und des Doppelpass-Teams zu sein und so spannende Sportarten und Formate für unser Publikum präsentieren zu dürfen.“Matthias Reichert, Geschäftsführer Sport1 GmbH, erklärt: „Ruth Hofmann und Katharina Kleinfeldt stehen für journalistische Qualität, große Sportbegeisterung und die Nähe zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Sie prägen unsere Berichterstattung auf vielfältige Weise, im Fußball, beim Darts und darüber hinaus. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Weg gemeinsam weitergehen.“