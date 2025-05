Apple kauft Siegfried-&-Roy-Serie

US-Fernsehen

Die achtteilige Serie mit Episoden von jeweils einer Stunde Länge erzählt die wilde Liebesgeschichte zweier der größten Showmänner.

Apple TV+ gab bekannt, dass esan Land gezogen hat, eine neue limitierte Serie, in der der BAFTA-Preisträger und Oscar-Nominierte Jude Law («The Young Pope») und der zweifache Oscar- und Emmy-Nominierte sowie Tony-Preisträger Andrew Garfield («Under the Banner of Heaven») zu sehen sind.Die achtteilige Serie mit einer Länge von jeweils einer Stunde wurde von dem sechsfachen Emmy-Nominierten John Hoffman (Co-Creator/Showrunner, «Only Murders in the Building») geschrieben, inszeniert und produziert und erzählt die wilde Beziehungsgeschichte zweier der größten Showmänner und Magier der Geschichte, die zusammen mit ihren weißen Tigern die Aufgabe haben, Sin City in einen familienfreundlichen Ort zu verwandeln. Das Duo treibt das Konzept von Illusion und Realität bis zum Äußersten, sowohl privat als auch beruflich, bis eine Tragödie alles auf den Kopf stellt und ein Geheimnis um ihre letzte schicksalhafte Show in Las Vegas aufdeckt. Law wird die Rolle des Siegfried übernehmen, Garfield die des Roy. Die Serie soll im Herbst dieses Jahres in Produktion gehen. Matt Shakman («Monarch: Legacy of Monsters») wird die Pilotfolge inszenieren und als ausführender Produzent fungieren.Die limitierte Serie stammt aus den Apple Studios und wird von Imagine Entertainment produziert. «Wild Things» basiert auf dem beliebten Apple Original Podcast „Wild Things: Siegfried & Roy“. Law und Garfield werden nicht nur die Hauptrollen übernehmen, sondern auch als ausführende Produzenten fungieren. Showrunner Hoffman wird neben Shakman als ausführender Produzent und Regisseur tätig sein. Grazer, Kristen Zolner und Natalie Berkus werden für Imagine Entertainment als ausführende Produzenten fungieren, zusammen mit den ausführenden Produzenten Tony Leondis und Kathy Ciric. Will Malnati, der „Wild Things: Siegfried & Roy“ konzipiert hat, wird das Projekt zusammen mit dem Emmy-preisgekrönten Dokumentarfilmer Steven Leckart, der den Podcast für AT WILL MEDIA geschrieben, erzählt und produziert hat, als ausführender Produzent betreuen.