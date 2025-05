Prime Video bestellt Serie «Delphi»

US-Fernsehen

Die Serie ist aus dem «Creed»-Universum, Michael B. Jordans Outlier Society wird ausführender Produzent.



Arime Video bestellt Serieaus dem «Creed»-Universum, Michael B. Jordans Outlier Society wird ausführender Produzent. Marco Ramírez wird als Showrunner für die Live-Action-Serie fungieren, die im Delphi Gym aus dem Creed-Franchise startet.«Delphi» ist die erste Live-Action-Serienfortsetzung des Creed-Universums, die sich auf junge Boxer im Delphi Gym konzentriert. Die Serie wird von Michael B. Jordan und Liz Raposo über ihre Produktionsfirma Outlier Society sowie von Irwin Winkler, David Winkler und Charles Winkler von Winkler Films produziert.2015 befindet sich Adonis in Tijuana, wo er sich auf einen Amateurboxkampf in einer Bar vorbereitet. Nach seiner Rückkehr von seinem letzten Kampf kündigt Adonis seinen Job bei der Smith Boardley Financial Group, um seinen Traum, Profiboxer zu werden, zu verwirklichen. Adonis nimmt an einem Probetraining in der renommierten Delphi Boxing Academy in Los Angeles teil, die von Tony „Little Duke“ Evers Jr., dem Sohn von Apollos Trainer Tony „Duke“ Evers, geleitet wird, wird jedoch abgelehnt. Diese Ablehnung wird noch verstärkt, als Adonis in einem Sparringkampf vom Schwergewichts-Champion und Nummer 2 der Pfund-für-Pfund-Rangliste Danny „The Stuntman“ Wheeler geschlagen wird, nachdem er öffentlich das gesamte Fitnessstudio herausgefordert hat, um sich zu beweisen, und seinen 1967er Ford Mustang darauf gewettet hat, dass niemand ihm einen sauberen Kopfstoß versetzen kann.