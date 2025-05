Fehlt «Julia Leischik» der Anlauf?

Quotennews

2024 war für «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» ein grandioses Jahr - nach einigen eher unauffälligen Wochen. Und 2025?

Auf den ersten Blick kann manauch 2025 schlichtweg nur ein Lob aussprechen. Mit 1,64 Millionen Zuschauern ab drei Jahren überzeugt auch die dritte neue Folge des Kalenderjahres am gestrigen Sonntag, der Marktanteil von 10,0 Prozent liegt dabei deutlich über Senderschnitt. Zudem zeigt sich eine immerhin stabile Entwicklung in den ersten drei Folgen, von 1,57 Millionen in Woche eins waren noch 1,56 Millionen in Woche zwei dabei. Die Zielgruppe entspricht hierbei ebenfalls einem deutlich überdurchschnittlichen Auftritt, mit 0,23 Millionen Umworbenen war gestern eine Quote von 8,8 Prozent zu erreichen.Dennoch - sobald der Vergleich zum Vorjahr gezogen wird - bröckelt die schöne Fassade der Show. Ja, auch 2024 brauchte das Format vier Folgen, bevor man die 2 Million-Marke knacken konnte. Das war jedoch bereits im Januar - direkt zum Start des Kalenderjahres setzte der Bällchensender auf neue Folgen von «Bitte melde dich». Bis zum 28. April war die 15. Staffel gesendet, ganze elf Folgen holten mehr als 2 Millionen Zuschauer zu Sat.1 , an immerhin fünf Vorabend-Programmierungen waren Marktanteil im zweistelligen Bereich möglich. Auch die Zielgruppe war hier bereits vier Mal mit mehr als 10 Prozent zu verbuchen - 2025 hat man sich gegen einen derart frühen Start entschieden.Fehlt nun etwas der Anlauf für die Show? Mit dem Start in den Mai hat Sat.1 im Vorjahr vorerst Wiederholungen ins Rennen geschickt, was absolut verständlich und sinnvoll war. Damals waren mit alten Folgen im Mai Reichweiten zwischen 1,49 und 1,80 Millionen Zuschauern möglich. Weit davon entfernt ist «Julia Leischik sucht» aktuell mit neuen Folgen nicht. Hat sich Sat.1 hier bei der Planung verzockt?