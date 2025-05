Thomas Gottschalk verkündet Abschied

TV-News

Der bald 75-Jährige Moderator und Entertainer kündigte gestern seinen Rückzug aus dem Showgeschäft an.

«Denn sie wissen nicht, was passiert» wurde am gestrigen Abend auch wieder zu einem "Denn Sie wissen nicht, was passiert" für das Publikum im Studio und vor den Fernseh-Geräten - und zwar in einer noch nie dagewesenen Weise. Denn nicht nur ein bunter Kindergeburtstag wurde erneut vom Leder gezogen, sondern auch eine überraschende Ankündigung von TV-Urgestein Thomas Gottschalk: Live auf Sendung verkündete der 74-Jährige Showmaster, der am nächsten Sonntag 75 wird, seinen Abschied, seinen Rückzug aus der Branche, die ihn groß gemacht hat. Im Dezember wird er nach über 35 Jahren das letzte Mal mit einer Show auf Sendung sein.Platzen ließ Gottschalk die Bombe am späten Abend kurz vor dem Final-Spiel "Die Wand" als er plötzlich einsetzte: "Es gibt immer einen Moment, wo man sagen kann: 'Das wars für mich am Samstag-Abend' - und dieser Moment ist heute gekommen. Ich sage, ich werde am nächsten Sonntag 75, und das ist für einen Moderator der Punkt, wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus." Humoristisch ergänzte der Entertainer: "Ich hab immer gesagt, wenn der Papst jünger ist als ich, dann ist für mich die Sache gelaufen, insofern verabschiede ich mich vom Samstag-Abend im Entertainment".Inwieweit dieser Abschied vom 'Entertainment' auch andere TV- und Medien-Aktivitäten des Tausendsassas betrifft (bspw. Radio-Sendungen,Talk-Sendungen, etc.), ist momentan schwer absehbar. Auch ist nicht auszuschließen, dass Gottschalk eventuell vom Rücktritt zurücktritt, wie es bereits bei seinem «Wetten, dass?»-Comeback geschah, welches er 2011 nach über 20 Jahren abgab, um den ZDF-Tanker 2021 doch nochmal zu übernehmen. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt es aber, seine Verkündung für voll zu nehmen, und einer außergewöhnlichen Moderatoren-Karriere, die 1976 ihren Lauf nahm, trotz Kritikpunkten Tribut zu zollen.In diesem Sinne: Reschpekt, Thomas!