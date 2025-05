Blockbuster-Battle

Der Superhelden-Film «Black Adam» muss es mit dem «Jurassic World»-Franchise aufnehmen. Über Sieg oder Niederlage urteilt: «Das Urteil – Jeder ist käuflich».

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(Tele5, 20:15 Uhr)Zwei Jahre nach einem tödlichen Amoklauf in den USA sieht sich Anwalt Wendell Rohr mit dem brisantesten Fall seiner Karriere konfrontiert. Er vertritt vor Gericht die Witwe eines der Opfer. Im Raum stehen Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe. Der Gegenspieler des Juristen ist die mächtige amerikanische Waffenindustrie, die mit unlauteren Mitteln versucht, Einfluss auf das Verfahren sowie die Jury zu nehmen. Auch der korrupte Berater Rankin Fitch und der Geschworene Nicholas Easter wollen beim Prozess dicke Profite herausschlagen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Superheldenverfilmung mit Dwayne „The Rock“ Johnson in der Titelrolle: Fast 5.000 Jahre nachdem ihm die außergewöhnlichen Kräfte der ägyptischen Götter verliehen wurden - und ebenso langer Gefangenschaft -, wird Black Adam aus seinem irdischen Gefängnis befreit. Jetzt ist er fest entschlossen, der modernen Welt seine ganz eigene Form der Vergeltung zukommen zu lassen. „Ein neues Superhelden-Epos aus dem Hause DC, das wieder einmal zu einem CGI-Feuerwerk verkommt. Pures Popcorn-Kino, bei dem höchstens Comic-Fans von Superhelden auf ihre Kosten kommen“, urteilte Quotenmeter in seiner Kino-Kritik. The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 4IMDb User Rating: 6(RTL, 20:15 Uhr)Vor drei Jahren musste der Dinosaurier-Park "Jurassic World" evakuiert werden. Ein Vulkanausbruch droht nun den Park und die Dinosaurier zu vernichten. Um die Saurier zu retten, überredet Claire Dearing Ex-Wildhüter Owen Grady auf die Insel zurückzukehren. Owen begleitet Claire, auch weil er Velociraptor "Blue" wiedersehen will. Schnell stellen die beiden fest, dass die Geldgeber der Rettungsaktion eine ganz andere Agenda haben. Quotenmeter zog dieses Fazit: „«Jurassic World: Das gefallene Königreich» ist visuell der bislang bestausehende des gesamten Franchises und punktet in erste Linie durch seine beeindruckende und betont düstere Inszenierung. Dadurch fallen die erzählerischen Schwächen nicht mehr ganz so stark ins Gewicht, aber vorhanden sind sie trotzdem. Mit einem besseren Drehbuch wäre hier noch deutlich mehr drin gewesen.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6