Neuer Trailer für «Echo Valley»

Der neue Spielfilm, der Mitte Juni startet, ist mit Julianne Moore und Sydney Sweeney besetzt.

Apple hat den Trailer zum kommenden Thrillermit Julianne Moore, Sydney Sweeney und Domhnall Gleeson veröffentlicht. «Echo Valley» wird am Freitag, dem 13. Juni 2025, weltweit auf Apple TV+ Premiere feiern.In dem spannungsgeladenen Thriller «Echo Valley» kämpft Kate (Oscar-Preisträgerin Julianne Moore) darum, Frieden mit ihrer problembelasteten Tochter Claire (mehrfach für den Emmy nominierte Sydney Sweeney) zu schließen – eine Situation, die noch gefährlicher wird, als Claire hysterisch und mit dem Blut einer anderen Person bedeckt vor Kates Haustür auftaucht. Während Kate die schockierende Wahrheit über das Geschehene zusammenfügt, erfährt sie, wie weit eine Mutter gehen wird, um ihr Kind zu retten, in dieser packenden Geschichte über Liebe, Opferbereitschaft und Überleben von dem BAFTA-preisgekrönten Regisseur Michael Pearce und dem Emmy-nominierten Autor Brad Ingelsby.«Echo Valley» ist ein Apple Original Film unter der Regie von Pearce und geschrieben von Ingelsby. «Echo Valley» wird von Ridley Scott und Michael Pruss von Scott Free Films zusammen mit Kevin J. Walsh über The Walsh Company und Ingelsby produziert. Rebecca Feuer und Nicole Jordan-Webber von Scott Free Films, Erika Olde und Sam Roseme von Black Bicycle Entertainment sowie Ted Deiker und Scott Greenberg fungieren als ausführende Produzenten.