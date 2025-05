BBC arbeitet an «Inside the Jesus Army»

England

Vor mehr als einem halben Jahrhundert versuchte eine Gruppe idealistischer Christen unter der Führung des fanatischen Predigers Noel Stanton, in der ländlichen Gegend von Northamptonshire ein Paradies auf Erden zu schaffen, doch mit der Zeit verdunkelte sich ihre Idylle. Erzählt von ehemaligen Mitgliedern, ihren Kindern und Ältesten der Gemeinschaft, zeichnet diese fesselnde Seriedie Geschichte der Jesus Fellowship nach, von ihren Hippie-Anfängen über die vielbeachtete Gründung der Jesus Army Ende der 1980er Jahre bis hin zu ihrem schockierenden Zusammenbruch und Untergang in den letzten Jahren. Parallel dazu durchläuft eine Gruppe ehemaliger Mitglieder eine spezielle Therapie, um ihre traumatischen Erfahrungen in der Gemeinschaft zu verarbeiten. Die zweiteilige Dokumentation wird demnächst zu sehen sein.Daisy Scalchi, Leiterin der Abteilung Religion und Ethik, sagte: „Dies ist eine schockierende Geschichte über Missbrauch, der sich vor aller Augen abspielte. Ich hoffe, dass diejenigen, die mutig ihre Geschichten erzählt haben, nicht nur ihren eigenen Erfahrungen eine Stimme geben, sondern auch vielen anderen, denen es ähnlich ergangen ist.“Katie Buchanan, ausführende Produzentin, sagte: “Dies ist eine fesselnde, dringliche und aktuelle Geschichte, die erst jetzt dank der eindrucksvollen Aussagen von Überlebenden und ehemaligen Mitgliedern ans Licht kommt.“«Inside the Jesus Army», eine 2x60-Minuten-Dokumentation für BBC Two und iPlayer, wird von Docsville Studios in Zusammenarbeit mit Big Sister Films produziert. Sie wurde von Daisy Scalchi, Leiterin der Abteilung Religion und Ethik, in Auftrag gegeben. Serienregisseurin ist Ellena Wood, ausführende Produzenten sind Katie Buchanan, Helen Littleboy und Lawrence Elman. Fremantle ist für den weltweiten Vertrieb der Dokumentation verantwortlich.