Zwei weitere «Beast Games»-Staffeln

US-Fernsehen

Die Amazon-Reality-Show war ein großer Erfolg, weshalb es zwei neue Spielrunden gibt.

Nach dem rekordverdächtigen Debüt der Show hat Prime Video, kreiert und moderiert vom YouTube-Phänomen MrBeast (alias Jimmy Donaldson), um zwei weitere Staffeln verlängert. Die Serie wurde von MrBeast, auch bekannt als Jimmy Donaldson, mitentwickelt und moderiert und ist die größte Reality-Wettbewerbsreihe aller Zeiten, bei der in Staffel 1 1.000 Spieler um einen Geldpreis von 10 Millionen Dollar kämpfen. Die erste Staffel wurde am 19. Dezember 2024 exklusiv auf Prime Video in mehr als 240 Ländern und Regionen weltweit ausgestrahlt. Nur 25 Tage nach ihrer Premiere wurde Beast Games mit 50 Millionen Zuschauern schnell zur meistgesehenen nicht geskripteten Show von Prime Video aller Zeiten. Die Ankündigung erfolgte heute während der jährlichen Amazon-Upfront-Präsentation in New York.„MrBeast hat einen bedeutenden Meilenstein für unsere weltweiten Prime Video-Kunden erreicht und die größte Reality-Wettbewerbsserie aller Zeiten ins Leben gerufen“, so Vernon Sanders, Leiter des Bereichs Fernsehen bei Amazon MGM Studios. “Nach der rekordverdächtigen ersten Staffel freuen wir uns sehr, zwei weitere Staffeln von «Beast Games» ankündigen zu können, und sind schon gespannt auf all die neuen, atemberaubenden Herausforderungen, die MrBeast für die Spieler geplant hat.“„Unser Ziel war es, die größte und mutigste Wettkampfserie aller Zeiten zu produzieren, und die Resonanz hat alle Erwartungen übertroffen“, so Jeff Housenbold, CEO von MrBeast Industries. “«Beast Games» hat Fans auf der ganzen Welt begeistert, was ein Beweis für die Kreativität von Jimmy und dem gesamten Beast-Team ist. Wir sind Amazon für die fortgesetzte Partnerschaft dankbar und freuen uns darauf, die Messlatte in den nächsten beiden Staffeln noch höher zu legen.“Sean Klitzner, Tyler Conklin und Mack Hopkins sind ebenfalls als Co-Creators tätig. Sean Klitzner und Matt Apps fungieren als Showrunner sowie als ausführende Produzenten neben Michael Cruz, Jeff Housenbold, Tyler Conklin, Michael Miller, Josh Kulic und Chris Keiper. Tyler Conklin kehrt als Regisseur der Serie zurück.