Terrel Owens und NY Jets bekommen Amazon-Dokus

Prime Video gibt bei der Amazon Upfront-Präsentation zwei neue Sportdokumentationen grünes Licht.

Prime Video hat heute zwei neue Sportdokumentationen von Skydance Sports und NFL Films genehmigt, darunter eine sechsteilige Serie, die sechs Spieler der New York Jets und ihre Partner während der regulären Saison 2024–2025 begleitet, sowie eine abendfüllende Dokumentation über den Wide Receiver Terrell Owens, der in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Die Ankündigung erfolgte heute im Vorfeld der jährlichen Amazon Upfront-Präsentation im Beacon Theater in New York City.ist eine sechsteilige Dokumentarserie, die sechs Spieler der New York Jets und ihre Partner – darunter Quinnen & Maranda Williams und Alijah & Jessie Vera-Tucker – während der gesamten regulären Saison 2024-25 begleitet. Die Serie bietet einen authentischen Einblick in die emotionale Reise, die diese Spieler und ihre Familien im Laufe einer 17-wöchigen NFL-Saison durchleben. Von geschäftlichen Unternehmungen über Babypartys bis hin zu Familientreffen – «The Home Team: NY Jets» gewährt den Zuschauern Einblicke in das berufliche und private Leben dieser vielfältigen, liebenswerten Paare und zeigt, wie die Familie den Football möglich macht.Das Format wird von Prime Video Sports und Skydance Sports in Zusammenarbeit mit NFL Films präsentiert und von VaynerWATT produziert. Die ausführenden Produzenten sind Jesse Sisgold, Jason T. Reed und Jon Weinbach von Skydance Sports, Ross Ketover, Ken Rodgers, Jessica Boddy und Keith Cossrow von NFL Films, Eric Wattenberg, Gary Vaynerchuk, Matt Higgins und Sam Brown von VaynerWATT sowie Sheena M. Joyce und Don Argott von 9.14 Pictures. Joyce und Argott fungieren neben Ron Cornwall auch als Regisseure.Terrell Owens ist einer der größten Wide Receiver in der Geschichte der NFL. Seine beispiellose Mischung aus körperlicher Dominanz und theatralischem Flair hat die Position des Wide Receivers und die Football-Kultur selbst grundlegend verändert, das Verhältnis des Spiels zur persönlichen Ausdrucksweise gewandelt und den Weg für kommende Generationen geebnet. Allerdings machten Konflikte in der Umkleidekabine, umstrittene Beziehungen zu den Medien und manchmal übertriebene Jubelgesten Owens zu einer der umstrittensten Figuren, die der Sport je gesehen hat, und dennoch wird seine Identität noch immer definiert.Dieser Dokumentarfilm in Spielfilmlänge zeichnet den kometenhaften Aufstieg eines der talentiertesten, erfolgreichsten und polarisierendsten Athleten der beliebtesten Sportart Amerikas nach und untersucht seine Rolle als herausragender „Primadonna“ unter den Wide Receivern seiner Ära. Gleichzeitig begleitet er Owens in der Gegenwart, um zu sehen, wie er sich weiterentwickelt und einen neuen persönlichen Weg nach vorne findet.Der noch unbetitelte Dokumentarfilm über Terrell Owens wird von Prime Video Sports und Skydance Sports präsentiert und von NFL Films produziert. Ausführende Produzenten des Films sind Jesse Sisgold, Jason T. Reed und Jon Weinbach von Skydance Sports, Ross Ketover, Keith Cossrow, Ken Rodgers und Jessica Boddy von NFL Films sowie Mike Hill und Alex Stapleton. Basil Iwanyk, Ben Bitonti und Mike Ciardi fungieren als Produzenten. Stapleton ist außerdem als Regisseur tätig.