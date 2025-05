«Beyond the Gates» bleibt im Programm

US-Fernsehen

Die neue Daily-Soap von CBS hat die ersten Wochen überstanden und hohe Quoten eingefahren.

CBS gab heute bekannt, dass es die neue erfolgreiche Tagesfernsehseriefür eine zweite Staffel verlängert hat. Die bahnbrechende neue Serie ist Teil des beliebten CBS-Tagesprogramms und wird neben den langjährigen Serien «The Young and the Restless» und «The Bold and the Beautiful» ausgestrahlt, die jeweils Platz 1 und 2 der Einschaltquoten belegen. Die Serie wurde am 24. Februar auf CBS erstmals ausgestrahlt und hat seit ihrem Start die Einschaltquoten in diesem Sendeplatz um 48 Prozent gesteigert. Darüber hinaus verzeichnet «Beyond the Gates» einen Anstieg der Zuschauerzahlen auf verschiedenen Plattformen um 67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und liegt in der Zielgruppe der 25- bis 54-Jährigen um 7 Prozent vor ABCs «General Hospital».«Beyond the Gates» startet in einem grünen Vorort von Washington, D.C., in einem der wohlhabendsten afroamerikanischen Bezirke der Vereinigten Staaten: einer vornehmen Gated Community mit gewundenen, von Bäumen gesäumten Straßen und luxuriösen Villen, die als Zuhause dienen. Im Zentrum dieser Gemeinde stehen die Duprees, eine mächtige und angesehene Familie, die mehrere Generationen umfasst und den Inbegriff der schwarzen Königsfamilie darstellt. Doch hinter diesen makellosen Mauern und üppigen, gepflegten Gärten verbergen sich pikante Geheimnisse und Skandale, die darauf warten, aufgedeckt zu werden. Und diejenigen, die außerhalb dieser Tore leben, beobachten alles genau. Dies sind die Orte, an denen unsere Charaktere leben, lieben, arbeiten und spielen. Diejenigen, die es „geschafft“ haben, und diejenigen, die es nicht geschafft haben, versuchen alle, ihr Leben zu meistern ... einige mit mehr Anmut als andere.«Beyond the Gates» ist ein Gemeinschaftsprojekt von CBS Studios und NAACP Venture unter der Leitung von Sheila Ducksworth in Zusammenarbeit mit P&G Studios, einem Geschäftsbereich von Procter & Gamble. Die Serie wurde von Michele Val Jean kreiert und produziert. Weitere ausführende Produzenten sind Ducksworth, Julie Carruthers, Tracey Thompson, Leon W. Russell, Derrick Johnson, Kimberly Doebereiner und Anna Saalfeld. Die Serie wird von Paramount Global Content Distribution vertrieben.