Nach 2 Jahren: RTLZWEI zeigt neue «Geissens' Mega Mansions»

TV-News

Anfang Juni sind zwei neue Folgen des «Die Geissens»-Spin-offs geplant.

Gerade erst haben die Geiss-Töchter Davina & Shania mit ihrem Format «We Love Monaco» einen neuen Rekord eingefahren ( Quotenmeter berichtete ). Dabei lief es für das Original-Format «Die Geissens» in diesem Jahr gar nicht so gut, wie es RTLZWEI gewohnt war. Dennoch plant der Grünwalder Sender weiterhin mit der schrecklich glamourösen Millionärsfamilie und hat für den 2. Juni zwei neue Ausgabe vonangekündigt. Die Produktion von Geiss TV läuft um 20:15 Uhr.In den neuen Folgen öffnen Carmen, Robert, Davina und Shania Türen, die für die Öffentlichkeit sonst verschlossen sind. Gemeinsam mit ihrer Maklerin, die Robert Geiss vor 30 Jahren die erste Wohnung verkaufte, dürfen sie eine sechsstöckige Villa besichtigen. In der zweiten Wahlheimat der Geissens, Dubai, wird ihnen ein Mega-Anwesen mit 4.000 Quadratmetern Wohnfläche, 17 Badezimmern, Platz für 15 Autos und einem begehbaren Tresor voller Luxusuhren und Juwelen gezeigt.Außerdem gehen Davina und Shania auf Solo-Tour und besichtigen in Frankreich imposante Immobilien. Das Château Diter weckt die romantische Ader in den Geiss-Girls und ihrem besten Freund Ozan Yaman. Im mondänen Chalet in Megève sorgen die Geiss-Töchter für Chaos. Direkt an der Skipiste gelegen entschädigt das Chalet mit versenkbarem Pool und Kunst-Geheimnissen auf fünf Etagen.