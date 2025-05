Prime Video bestellt Serie «Barbershop»

US-Fernsehen

Im Vorfeld der jährlichen Upfront-Präsentation von Amazon gab Prime Video heute bekannt, dass es die Seriemit Jermaine Fowler («Ricky Stanicky») in der Hauptrolle bestellt hat. Marshall Todd («Woke») schreibt das Drehbuch und fungiert als ausführender Produzent der Serie, Max Searle («Neon») startet als Co-Showrunner und ausführender Produzent. Die Serie stammt von dem globalen Unterhaltungsunternehmen Hartbeat, Prominent Productions und State Street Pictures und wird von Amazon MGM Studios produziert. Die Serie wird exklusiv auf Prime Video in mehr als 240 Ländern und Regionen weltweit zu sehen sein.Die Fernsehadaption der Franchise dreht sich um Travis „Trav“ Porter (Fowler), der in die Fußstapfen seines Großvaters treten möchte, einem legendären Friseur im kultigen „Calvin's“ Friseursalon in Chicago. Die Friseure sind zwar neu, aber der Laden ist nach wie vor genauso lebhaft, die Kunden genauso streitlustig und die Fades immer noch die coolsten der Stadt – denn bei Calvin's kommt die Community zusammen, um viel mehr als nur einen Haarschnitt zu bekommen.„Wir freuen uns sehr, unseren Prime Video-Kunden weltweit eine neue Serie anzukündigen, die auf der urkomischen und innovativen Welt von «Barbershop» basiert“, so Vernon Sanders, Global Head of Television bei Amazon MGM Studios. „Die Fernsehadaption dieser legendären Filmreihe ist bei den Co-Showrunnern Max Searle und Marshall Todd in besten Händen. Wir könnten nicht glücklicher sein über ihre Zusammenarbeit und ihre harte Arbeit, um Calvins Barbershop in Chicago für ein neues Publikum auf Prime Video zum Leben zu erwecken.“Ausführende Produzenten der Serie sind Marshall Todd, der auch das Drehbuch schreibt, Max Searle, der auch als Co-Showrunner fungiert, Kevin Hart, Bryan Smiley und Mike Stein für Hartbeat, Bradley Gardner, Cameron Burnett und Autumn Bailey-Ford für Prominent Productions sowie State Street Pictures. Tiffany Brown wird als Co-Executive Producerin für Hartbeat fungieren. Die Serie wird von Amazon MGM Studios produziert.