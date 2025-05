«Fallout» bekommt eine dritte Staffel

US-Fernsehen

Die Premiere der zweiten Runde ist aktuell für Dezember 2025 geplant.

Am Montag gab Prime Video im Rahmen der jährlichen Upfront-Präsentation von Amazon bekannt, dass die von Kritikern gefeierte globale Erfolgsseriefür eine dritte Staffel verlängert wurde. Dieser Schritt erfolgt im Vorfeld der mit Spannung erwarteten zweiten Staffel, deren Premiere für Dezember 2025 geplant ist. «Fallout» wird von Kilter Films produziert, ausführende Produzenten sind Jonathan Nolan und Lisa Joy. Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten, Schöpfer und Showrunner.Bei der Prime Video Upfronts-Präsentation standen die Schauspieler Ella Purnell, Aaron Moten und Walton Goggins auf der Bühne des New Yorker Beacon Theater und gaben bekannt, dass die zweite Staffel im Dezember Premiere haben wird. Die neue Staffel knüpft an das epische Finale der ersten Staffel an und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die Ödnis der Mojave-Wüste in die postapokalyptische Stadt New Vegas.„Wir freuen uns riesig, dass unsere Prime Video-Kunden weltweit noch tiefer in die wunderbar surreale und fesselnde Welt von «Fallout» eintauchen können“, so Vernon Sanders, Global Head of Television bei Amazon MGM Studios. “Jonah, Lisa, Geneva und Graham haben großartige Arbeit geleistet und diese beliebte Videospielreihe auf Prime Video zum Leben erweckt. Zusammen mit unseren großartigen Partnern bei Bethesda Games und Bethesda Softworks freuen wir uns, weit vor dem mit Spannung erwarteten Start der zweiten Staffel eine dritte Staffel von Fallout anzukündigen.“„Die Feiertage kommen dieses Jahr etwas früher – wir freuen uns riesig, die Welt für eine dritte Staffel von «Fallout» erneut untergehen zu lassen“, so die ausführenden Produzenten Jonathan Nolan und Lisa Joy. “Im Namen unserer brillanten Darsteller und Crew, unserer Showrunner Geneva und Graham sowie unserer Partner bei Bethesda sind wir unseren unglaublichen Mitarbeitern bei Amazon MGM Studios und den fantastischen Fans dankbar, dass wir unsere Abenteuer in der Ödnis gemeinsam fortsetzen können.“„Wir sind so dankbar, dass wir die Apokalypse für eine weitere Staffel überlebt haben! Vielen Dank an das unglaubliche Team – unsere gesamte Besetzung und Crew, Kilter und Amazon“, sagten die Showrunner Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner. Basierend auf einer der größten Videospielreihen aller Zeiten, erzählt Fallout die Geschichte der Haben und Nicht-Haben in einer Welt, in der es fast nichts mehr zu haben gibt. Zweihundert Jahre nach der Apokalypse sind die sanften Bewohner luxuriöser Fallout-Bunker gezwungen, in die verstrahlte Höllenlandschaft zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben – und sind schockiert, als sie ein unglaublich komplexes, fröhlich-verrücktes und äußerst gewalttätiges Universum vorfinden.