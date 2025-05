FOX 2025/26: Programm bis zum Umfallen

Schwerpunkt

Der Fernsehsender hat insgesamt sechs neue Formate im Programm, wenngleich auch noch zahlreiche weitere Projekte in Entwicklung stecken.

In dieser Woche buhlen die Networks um die Gunst der Werbekunden. Als drittes Unternehmen hat nun FOX das Programm für die kommende Saison vorgestellt. Zu den Höhepunkten gehört die Verpflichtung von American Dad, das bereits früher beim Sender lief und vor einigen Jahren zum Warner-Bros.-Discovery-Sender TBS wechselte. Außerdem versucht der Sender, die «Show Fear Factor» noch einmal zu etablieren. Die beliebte Schauspielerin Jane Lynch wechselt mit «Weakest Link» zu FOX. Die Show «99» wird in den USA als «99 to Beat» adaptiert.Bereits am Freitag wurde die Serienadaption von Doc Martin unter Best Medicine vorgestellt. Das Oster-Eventsoll ebenfalls zahlreiche Zuschauer locken. Gordon Ramsay, der mit FOX ein Gemeinschaftsunternehmen führt, hat ebenfalls mehr zu tun. Neben der Wiederauflage von «Hell’s Kitchen» zum Super Bowl macht er mit «Next Level Chef» weiter und darf «Next Level Baker» ausprobieren. Im kommenden Jahr kehrt „The Masked Singer” zurück, das – wie in zahlreichen anderen Ländern auch – unter rückläufigen Quoten leidet. Noch in der Schwebe sind «Cleaning Lady», «Accused», «Alert: Missing Persons Unit» und «Crime Scene Kitchen». Ganz frisch ist die Adaption von, die erst am Montag publik wurde.„Aufbauend auf unserer erfolgreichen Position in beiden wichtigen Zielgruppen und beim Co-Viewing in dieser Saison präsentiert FOX einen Programmplan für 2025–2026, der voller Respektlosigkeit, Spaß und dringend benötigter Lacher steckt”, so Rob Wade, CEO von FOX Entertainment. „Nächstes Jahr werden wir dieses Versprechen mehr denn je mit einem fantastischen Programm einlösen, das unser Publikum über lineare Kanäle, Hulu und darüber hinaus begeistern wird.”Für zehn Programmstunden pro Woche hat FOX viele Formate angekündigt: «Doc» (Staffel 2), «Murder in a Small Town» (Staffel 2), «Animal Control» (Staffel 4), «Going Dutch» (Staffel 2), «Bob's Burgers» (Staffel 16), «Family Guy» (Staffel 24), «Grimsburg» (Staffel 3), «Krapopolis» (Staffel 3), «Universal Basic Guys» (Staffel 2), «Die Simpsons» (Staffel 37), «Beat Shazam» (Staffel 8), «Don't Forget The Lyrics!» (Staffel 4), «Extracted» (Staffel 2), «The Floor» (Staffel 4), «Hell's Kitchen» (Staffel 24), «Kitchen Nightmares» (Staffel 3), «Lego Masters» (Staffel 6), «The Masked Singer» (Staffel 14), «Name That Tune» (Staffel 6), «Next Level Chef» (Staffel 5) und «Special Forces: World's Toughest Test» (Staffel 4).20.00 Uhr «Name That Tune»21.00 Uhr «Celebrity Weakest Link» (Neue Serie)20.00 Uhr «Murder in a Small Town»21.00 Uhr «Doc»20.00 Uhr «The Floor»21.00 Uhr «99 to Beat» (Neue Show)20.00 Uhr «Hell’s Kitchen»21.00 Uhr «Special Forces: World’s Toughest Test»20.00 Uhr College Football, College Basketball12.00 Uhr College Football, College Basketball, Fox Sports-Programm19.00 Uhr College Football, College Basketball, Fox Sports-Programm12.00 Uhr NFL (Herbst)14.00 Uhr Nascar (Winter)14.00 Uhr Sportübertragungen (Frühling)19.30 Uhr Animation-Wiederholungen20.00 Uhr «The Simpsons»20.30 Uhr «Universal Basic Guys»21.00 Uhr «Krapopolis»21.30 Uhr «Bob’s Burgers»Inspiriert von dem preisgekrönten belgischen Film «De Zaak Alzheimer» («La Memoire Du Tueur») aus dem Jahr 2003 istein dramatischer Thriller über einen Auftragskiller, der an früh einsetzender Alzheimer erkrankt. Sein Gedächtnis zu verlieren, ist für jeden ein schwerer Schlag, aber für Angelo Ledda steht noch viel mehr auf dem Spiel. Sein Job als Auftragskiller ist schon gefährlich genug, aber es kommt noch zusätzlicher Druck hinzu. Angelo führt ein Doppelleben – als gefürchteter Auftragskiller in New York City und als verschlafener Kopiergeräteverkäufer und Familienvater im verschneiten Cooperstown. Angelo hat eine Mauer zwischen seinen beiden Welten errichtet und jahrelang nahtlos zwischen ihnen jongliert und sie voneinander getrennt. Doch nun steht alles vor einer Veränderung. Denn Alzheimer ist ein Feind, dem er nicht entkommen kann, und er weiß nur zu gut, wie das endet, da sein älterer Bruder bereits an dieser Krankheit gestorben ist. Angelo ist außergewöhnlich einfallsreich und talentiert, der Beste der Besten. Doch nun wird er auf eine harte Probe gestellt – und jede Minute zählt. Die Situation wird noch schwieriger, als er entdeckt, dass der kürzliche Tod seiner Frau möglicherweise kein Unfall war. Als jemand hinter seiner schwangeren Tochter her ist, wird klar, dass die Grenze zwischen seinen beiden Leben durchbrochen ist. Angelo muss herausfinden, wer hinter seiner Familie her ist, indem er seine früheren Aufträge nach Hinweisen durchforstet – und die Liste ist sehr lang. Nun muss Angelo seinen Todfeind jagen, während er weiterhin Aufträge ausführt, ohne seine Diagnose preiszugeben, und es trotzdem rechtzeitig nach Hause schaffen, um seiner Tochter das Abendessen zu kochen. Memory of a Killer ist eine Geschichte über die Erlösung eines Mannes, der sein Gedächtnis verliert, aber ein Gewissen entwickelt. Denn Angelo weiß, dass er verhindern muss, dass sich die Geschichte wiederholt, und seine Familie retten muss – bevor er die Vergangenheit vergisst. «Memory of a Killer» wird von Warner Bros. Television und FOX Entertainment produziert. Die Serie stammt von Ed Whitmore und Tracey Malone, die zusammen mit Cathy Schulman von Welle Entertainment als ausführende Produzenten fungieren. Arthur Sarkissian und Martin Campbell sind ebenfalls ausführende Produzenten, zusammen mit Peter Bouckaert von Eyeworks.ist eine sechsteilige Miniserie, die an drei aufeinanderfolgenden Wochen während der nächsten Oster- und Passahzeit ausgestrahlt wird. Sie basiert auf dem Buch Genesis des Alten Testaments und wird aus der Perspektive mutiger und leidenschaftlicher, aber auch fehlerhafter Frauen erzählt, deren Nachkommen drei der großen Weltreligionen prägen sollten: Judentum, Christentum und Islam prägen würden. „The Faithful“ ist vielschichtig, dramatisch, intim und sogar schockierend und handelt vom Finden und Verlieren der Liebe, den Herausforderungen der Ehe, den Freuden und dem Kummer von Kindern, der Konfrontation mit Versuchungen und der Suche nach Glauben. Die Episoden werden aus der Perspektive von fünf der legendärsten Frauen der Bibel erzählt: Sarah und ihre ehemalige Sklavin Hagar, Sarahs Großnichte Rebekka und Rebekkas Nichten, die Schwestern Lea und Rahel. «The Faithful» ist eine Produktion von FOX Entertainment Studios, gehört vollständig zu FOX Entertainment und wird von FOX Entertainment Global vertrieben.Mit dem mehrfach für den Emmy Award nominierten Josh Charles («The Good Wife») in der Hauptrolle isteine charmant-komplizierte einstündige Comedy-Serie, die auf dem von Kritikern gefeierten und weltweit beliebten Hit Doc Martin basiert. Im Mittelpunkt der Serie steht Martin Best (Charles), ein brillanter Chirurg, der seine glänzende Karriere in Boston abrupt aufgibt, um Hausarzt in einem malerischen Fischerdorf an der Ostküste zu werden, wo er als Kind seine Sommer verbracht hat. Leider stößt Martin mit seiner unverblümten und fast schon unhöflichen Art an den eigenwilligen, bedürftigen Einheimischen auf Ablehnung und isoliert sich schnell von der Stadt, obwohl er der Einzige ist, den sie haben. Obwohl Martin alle medizinischen Beschwerden und Rätsel in diesem eigenwilligen Ort fachmännisch behandeln kann, möchte er eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Stattdessen wird er immer wieder mitten in das persönliche Chaos, die Fehden und Fantasien der Dorfbewohner hineingezogen. Was die Einheimischen nicht wissen, ist, dass Martins knappes Auftreten eine lähmende neue Phobie und tiefsitzende psychologische Probleme verbirgt, die ihn daran hindern, echte Intimität mit anderen Menschen zu erleben. Aber Hartnäckigkeit ist das Credo aller Bewohner des kleinen Dorfes, und vielleicht sind sie genau das, was der Arzt verschrieben hat. Die Serie ist vollständig im Besitz von FOX Entertainment und stammt von den ausführenden Produzenten Ben Silverman («The Office»), Rodney Ferrell («Stick»), Howard T. Owens («Stick»), Liz Tuccillo («Sex and the City»), Mark Crowdy («Doc Martin») und Philippa Braithwaite («Doc Martin»). Basierend auf dem erfolgreichen Format Doc Martin von All3Media International, das ursprünglich in Großbritannien von Buffalo Pictures in Zusammenarbeit mit Homerun Film Productions produziert und vom amerikanischen Publikum von Propagate Content entdeckt wurde.dreht sich um den superpatriotischen CIA-Agenten Stan Smith (gesprochen von Seth MacFarlane) und die Missgeschicke seiner unkonventionellen Familie in Langley Falls, Virginia. Stan wendet die gleichen drastischen Maßnahmen, die er in seinem Job bei der CIA anwendet, auch in seinem Privatleben an, wo seine ahnungslose Frau Francine (Wendy Schaal) ihm mit unerschütterlicher Loyalität zur Seite steht, die sie blind für seine unverhohlene Arroganz macht. Seine linksaktivistische Tochter Hayley (Rachael MacFarlane) lässt ihn jedoch nicht so leicht davonkommen und weiß genau, wie sie ihren Vater provozieren kann, im Gegensatz zu ihrem trotteligen, gutmütigen Ehemann Jeff (Jeff Fischer), der von nichts eine Ahnung hat. Sohn Steve (Scott Grimes) ist ein geekiger, aber selbstbewusster Junge, der seine Zeit mit Videospielen und seiner Besessenheit vom anderen Geschlecht verbringt. Das Smith-Kabinett wird durch zwei eher unkonventionelle Mitglieder vervollständigt: Roger (MacFarlane), ein frecher, sarkastischer und regelmäßig unangemessener Außerirdischer, und Klaus (Dee Bradley Baker), ein aufmerksamkeitshungriger Goldfisch mit dem Verstand eines deutschen Olympiaskifahrers. Die animierte Komödie von 20th Television Animation wurde von Seth MacFarlane, Mike Barker und Matt Weitzman entwickelt und wird von Co-Showrunner Brian Boyle zusammen mit MacFarlane und Weitzman produziert.In, moderiert von Ken Jeong und Erin Andrews, treten 100 Kandidaten in einer Reihe von visuell einzigartigen und urkomischen Spielen in einer noch nie dagewesenen Wettbewerbs-Gameshow gegeneinander an. «99 to Beat» ist eine Gameshow, die jeder gewinnen kann, und es gibt nur eine Sache, die die Spieler tun müssen, um eine Chance auf den Geldpreis zu haben: Nicht als Letzter ins Ziel kommen. Während die Teilnehmer gegeneinander antreten, wird in jeder Runde die Anzahl der Spieler reduziert, bis nur noch einer übrig ist, der den Hauptpreis von 100.000 Dollar mit nach Hause nimmt. «99 to Beat» wird von Initial produziert, die ausführenden Produzenten sind Natalka Znak, Claire O'Donohoe, Katy Manley und Lee Smithurst. Die Serie basiert auf einem Format von VRT und De Chinezen und wird von Primitives vertrieben.Die erfolgreiche, für einen Emmy nominierte Showmit Jane Lynch kehrt mit einer neuen Staffel zurück, in der ausschließlich Prominente zu Gast sind – aber zum ersten Mal in der Geschichte des Fernsehens auf FOX! In dieser rasanten Quizshow treten acht Prominente gegeneinander an, um bis zu einer Million Dollar für einen wohltätigen Zweck ihrer Wahl zu gewinnen. Die Prominenten beantworten Fragen aus verschiedenen Wissensgebieten und sammeln in mehreren Runden als Gruppe Geld. Am Ende jeder Runde wählen die Kandidaten den ihrer Meinung nach schwächsten Kandidaten aus, der dann mit den Worten „Du bist der schwächste Glied. Auf Wiedersehen“ aus der Show verabschiedet wird. Die beiden Finalisten kämpfen dann um den Gewinn des gesammelten Geldes für ihren guten Zweck. Das klassische Format von «Weakest Link», das von BBC Studios vertrieben wird, wurde in den letzten zwei Jahrzehnten in mehr als 45 Ländern weltweit produziert. Seit seiner Erstausstrahlung im Jahr 2001 ist «Weakest Link» die schnellste und härteste Quizshow im Fernsehen und hat sich einen Platz in der Popkulturgeschichte gesichert. Celebrity Weakest Link wird von Ryan O'Dowd und Krystal Whitney für BBC Studios Los Angeles Productions produziert. Stuart Krasnow fungiert als Showrunner.Die legendäre Reality-Wettbewerbsshowkehrt größer, mutiger und gewagter zurück. Eine Gruppe von Fremden wird an einem gnadenlosen, abgelegenen Ort ausgesetzt, wo sie unter einem Dach zusammenleben und sich atemberaubenden Stunts, erschütternden Herausforderungen und einem verdrehten Spiel um soziale Strategien stellen müssen, in dem Vertrauen nur von kurzer Dauer ist – und Angst eine Waffe ist. «Fear Factor: The Next Chapter» wird von Endemol Shine North America produziert. Kevin Lee wird zusammen mit Sharon Levy, Michael Heyerman und Sean Loughlin von Endemol Shine North America als ausführender Produzent fungieren. Die neu konzipierte Serie basiert auf dem Originalformat «Fear Facto»r, das von Endemol Shine Netherlands entwickelt wurde.Als Weihnachtsspecial und erste Erweiterung der Franchise «Next Level Chef» wirddie Fähigkeiten von Bäckern auf die Probe stellen, die in den drei legendären Levels der Franchise aufgefordert werden, auffällige, festliche Köstlichkeiten zu kreieren. Während der vier Sonderfolgen der neuen Serie, in denen der kulinarische Titan Gordon Ramsay als Moderator und Mentor fungiert, wird nur ein Bäcker an die Spitze gelangen und die Krone des Weihnachtsbackens erringen. „Next Level Baker“ wird von BiggerStage und Studio Ramsay im Auftrag von Studio Ramsay Global produziert. Gordon Ramsay und Matt Cahoon sind ausführende Produzenten.