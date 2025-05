Primetime-Check

Holt sich der «Tatort» ohne wirkliche Konkurrenz die Sonntags-Krone? Wie schlägt sich «Kitchen Impossible» als einzige private Show? Und wie geht das Film-Duell aus?

Der Sonntag hatte im öffentliche-rechtlichen Duell die Partiegegenim Angebot. Das Erste setzte sich mit 7,13 Millionen Zuschauern und überragenden 29,0 Prozent klar durch. Das ZDF konnte sich lediglich auf 3,94 Millionen und damit 16,0 Prozent verlassen. Um 21:45 Uhr wurde jeweils gewechselt, ins Spiel des Ersten kommt, im Zweiten lief dasauf. Das Ergebnis wendet sich, das Zweite hat mit den Nachrichten und 4,20 Millionen Zuschauern die Nase vor. Der Talk im Ersten muss mit 2,52 Millionen klar zurückstecken, der Marktanteil kommt auf 12,9 Prozent, während man in Mainz bei 19,7 Prozent bleibt. Bei den jungen Zuschauern bleiben im Ersten 9,0 Prozent dran, im Zweiten kommen 10,1 Prozent zusammen.Die private Primetime-Krone geht am gestrigen Sonntag an Pro Sieben. Mitholt sich Unterföhring starke 1,54 Millionen Zuschauer und sehr gute 6,8 Prozent am TV-Markt. Die Zielgruppe geht ebenfalls an die rote Sieben - 0,59 Millionen Umworbene sorgen für exzellente 12,8 Prozent. Sat.1 wollte am Sonntag ebenfalls mit einem Spielfilm glänzen - «Fack Ju Göhte 3» ► holte sich gute 1,00 Millionen Zuschauer in die Primetime, das entsprach 4,4 Prozent am Gesamtmarkt. Die Zielgruppe kam auf bessere 10,5 Prozent, hier konnten 0,48 Millionen Zuschauer definiert werden.RTL schicktan den Start. In Köln können mit dem Spielfilm 1,26 Millionen Zuschauer registriert werden, 0,38 Millionen passen hier in die Zielgruppe. Die Marktanteile lagen damit bei insgesamt 5,6 Prozent und 8,4 Prozent am Zielgruppen-Markt. VOX verpasst mitknapp das Treppchen der Gesamtreichweiten. Die Koch-Show sichert sich mit 0,93 Millionen Zuschauern die viertbeste private 20:15 Uhr-Reichweite, am Markt bringt das dem Sender 4,8 Prozent. In der Zielgruppe waren 0,36 Millionen und damit immer noch starke 9,1 Prozent drin.RTLZWEI strahlte mitebenfalls einen Spielfilm aus, damit waren aber nur 0,20 Millionen Zuschauer und gleichzeitig 0,07 Millionen Umworbene drin. Die Marktanteile lagen bei schlimmen 0,9 sowie 1,6 Prozent. Abschließend wollte Kabel Einspräsentieren. Hierbei folgten 0,53 Millionen Zuschauer ab drei Jahren - der Marktanteil ergab sich so mit 2,2 Prozent. Die werberelevanten Zuschauer markierten mit dem Doku-Format 4,3 Prozent am entsprechenden Markt, es waren 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen zu definieren.