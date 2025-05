Kabel Eins schummelt sich ins Primetime-Rennen?

Quotennews

Mit «Die größten Geheimnisse der Welt» erfindet Kabel Eins keinesfalls das Rad neu - im Gegenteil. Aber das Konzept geht plötzlich auf - und verpufft wieder.

2021 fing Kabel Eins mit «Deutschlands größte Geheimnisse» an - das Konzept war recht simpel gehalten. Man schafft Interesse für gegebenenfalls große Unbekannte, Prominente sprechen über die Einspieler und der Zuschauer wird szenisch mit in das Geschehen genommen. Zum Start wollten das 1,59 Millionen Zuschauer sehen, keine Folge der ersten Staffel fiel unter die Million-Marke. Etwas mehr als vier Jahre später beschäftigt sich Kabel Eins schon mit- wobei in den ersten beiden Wochen vom damaligen Glanz gar nicht so viel übrig blieb. Der Start am 27. April lief mit 0,62 Millionen Zuschauern und 2,4 Prozent eher behäbig aber Woche zwei legte sehenswert auf 0,81 Millionen Zuschauer und 3,2 Prozent zu. Plötzlich relevant am Sonntagabend?Tatsächlich kann sich auch die dritte Woche dem positiven Trend nicht verschreiben, mit 0,53 Millionen Zuschauern fällt man eher in ein tiefes Loch und auch der Marktanteil enttäuscht mit 2,2 Prozent. Die Zielgruppe war bereits in den ersten beiden Wochen mit 0,25 und 0,27 Millionen überdurchschnittlich unterwegs, wenn das auch lediglich 4,8 und 5,2 Prozent bedeutete. Gestern kamen hier noch schöne 0,20 Millionen Werberelevanten zusammen, der Marktanteil von 4,3 Prozent liegt gerade noch so über dem Schnitt.Im Anschluss an die Primetime geht Kabel Eins ganz klassisch mitin Richtung Mitternacht. Die Reichweite sollte gestern auf 0,35X Millionen Zuschauer ab drei Jahren sinken, sodass der Marktanteil auf 3,0 Prozent wachsen konnte. In der Zielgruppe reduzierte sich die Reichweite auf 0,13 Millionen, womit die Quote auf 5,1 Prozent steigen sollte.